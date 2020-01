Durchhausen soll weiter erblühen

Auf ein erfolgreiches Garten- und Blumenjahr 2019 hat der Obst- und Gartenbauverein Durchhausen bei seiner 94. Generalversammlung im Gasthaus „Stehle-Stüble“ zurückgeblickt. Das gesteckte Ziel, wirksame Maßnahmen gegen die „Erosion der Vorgartenkultur durch Schotterflächen“ und das Insektensterben auf der Markungsfläche zu ergreifen, wurde weitgehend erreicht. Der OGV hat sich den Landschaftsschutz auf die Fahne geschrieben.

Dieses Ziel ging er gemeinsam mit den Landwirten und der Gemeindeverwaltung konsequent an. Zahlreiche Blütenflächen wurden im Ortsgebiet und auf den Ackerflächen angelegt. So wurde das blühende Durchhausen ein Vorreiter in Sachen Blumenwiesen und als „Paradies für Insekten“ betitelt.

Mit 31 Teilnehmern war die Hauptversammlung mit einem Drittel der Mitglieder gut besucht. Hauptmerkmal des OGV ist natürlich die Verschönerung des Dorfs durch Blumen, Stauden und Bäume. Vorsitzender Horst Walter blickte auf die Aktivitäten zurück. Fünf Mitglieder betreuen im Rahmen des Förderprogramms der Landesregierung insgesamt 152 alte Obstbäume auf den Streuobstwiesen. Darüber hinaus werden alte Bestände im Ortsgebiet gepflegt. Zum 15. Mal wurde mit dem Albverein zum „Tag des Baumes“ eine Streuobstsorte an der Allee Richtung Gunningen gepflanzt.

Im Mai wurden der Kreisverkehr Richtung Oberflacht angelegt und der Maihock in der Gemeindehalle veranstaltet. Im Pflegeprogramm stehen der Latschariplatz, das „Rosales-Kreuz“, die Friedhofsbäume und das nachwachsende Denkmal zur Erinnerung an die Deutsche Einheit. Abschluss und Höhepunkt war der Blumenschmuck-Wettbewerb, der 2019 zum 58. Mal durchgeführt wurde. Von den 162 Häusern im Dorf wurden 141 bewertet. Zwei Mal gab es die Note „Vorzüglich“, 31 Mal „Sehr gut“, 53 Mal „Gut“ und 55 „Befriedigend“.

Kassiererin Margot Stehle konnte einen positiven Kassenbericht vorweisen. Nachdem Günter Häring eine fehlerlose Kassenführung bescheinigt hatte, konnte Gemeinderat Siegbert Merz die Funktionäre einstimmig entlasten.

Bei den Neuwahlen wurde Vorsitzender Horst Walter, Kassiererin Margot Stehle und die Beisitzer Ottmar Baier und Georg Walter bestätigt. Neu in den Ausschuss wurde der ausgebildete Baumpfleger Robert Witge gewählt. Auch im neuen Jahr will der OGV seine bewährten Aktionen fortsetzen. Wenn das Förderprogramm zur Streuobstpflege der Landesregierung fortgesetzt wird, sollen weitere Teilnehmer im Ort geworben werden. Fest eingeplant ist der Besuch der Landesgartenschau in Überlingen.

Zum Abschluss schilderte Markus Merz die Situation im Durchhausener Wald in der Zeitenwende bei Klimawandel und anhaltender Trockenheit. Mit viel Sachverstand und Herzblut schilderte der Inhaber eines Forstbetriebes den Zustand vor allem in den dominierenden Fichtenbeständen. Eine Zukunft für die Fichte sieht er auf Dauer nicht. Eine neue Bepflanzung bezeichnete er als Generationsaufgabe. „Man muss der Natur Zeit geben.“ Ein Beispiel, wie der Wald in ein paar Jahrzehnten aussehen kann, sieht man in der unmittelbaren Nähe zum interkommunalen Gewerbegebiet „Neuen“. „Ein Areal mit lauter Pionierbäumen: eine unglaubliche Artenvielfalt mit Pappel, Birke, Weiden, Kiefern, Tannen, Ahorn, Buche, Eiche, Erle, Fichte und vielem mehr“, so Markus Merz.