Durchhausen: Kindergartengruppe in Quarantäne

Auch Durchhausen bleibt nicht von der verschärften Pandemiesituation verschont: Bereits zwölf Personen wurden in der Gemeinde positiv auf das Coronavirus getestet seit Beginn der zweiten Pandemiephase. Während der ersten Zuspitzung im Frühjahr infizierte sich nur eine Person. Entsprechend verschärft waren die Vorsorgemaßnahmen für die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend.

So blieb die Maske nicht nur während des Rein- und Rausgehens auf, sondern auch während der kompletten Sitzung. Zusätzlich wurde die Halle durch zwei offene Türen durchlüftet. Bürgermeister Simon Axt verkündete eine weitere schlechte Nachricht im Zusammenhang mit dem Coronavirus: „Im Kindergarten haben wir einen Coronafall. Deswegen muss eine Gruppe nun für 14 Tage in Quarantäne gehen“. Außerdem berichtete er von den Vorbereitungen der Verwaltung, die Hauptsatzung zu ändern, um Gemeinderatssitzungen künftig auch virtuell abhalten zu können: „Das ist gerade in Planung, falls sich die Pandemiesituation weiter verschärft“, so Simon Axt.

Inhaltlich stand die Verabschiedung des Investitionsplans für 2021 an. Neben der Erschließung des Gewerbegebiets „Großwiesen“, inklusive des Baus eines Kreisverkehrs (755 000 Euro eingeplant), steht die Sanierung der alten Dorfkirche an, wobei Haushaltsmittel von knapp 645 000 Euro zur Verfügung stehen. Die weiteren Schwerpunkte sind der Kindergartenumbau, um künftig höhere Kapazitäten zur Verfügung zu haben (300 000 Euro) und der Ausbau und die Sanierung des Feldwegenetzes (250 000 Euro). Insgesamt plant die Gemeinde für 2021 Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Da bereits in der vergangenen Sitzung über den Investitionsplan diskutiert wurde, fiel die Entscheidung kurz und einstimmig aus.

Thomas Büttner hat in den vergangenen Jahren zehn Mal freiwillig und unentgeltlich Blut gespendet. Dafür bekam er die Ehrennadel des Deutschen Blutspendediensts überreicht. Bürgermeister Simon Axt dankte Thomas Büttner für sein „außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement“ und machte auf die Notwendigkeit von Blutspenden aufmerksam: „Blut kann nicht künstlich hergestellt werden. Daher retten Blutspender Leben.“