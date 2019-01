Durchhausen kauft Gebäude der ehemaligen Vulkan-Bar

Durchhausens Bürgermeister Simon Axt hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bekanntgegeben: „Es ist uns gelungen, das Gebäude der früheren Vulkan-Bar zu erwerben. Das war uns schon lange eine Herzensangelegenheit. Nun können wir diese Fläche gestalterisch angehen. Das Gebäude, in dem die Vorbesitzer einst einen gastronomischen Betrieb unterhielten, steht seit vielen Jahren leer, ist aus Sicherheitsgründen mit einem Bauzaun umgeben und wird von vielen Einwohnern schon lange als unschön empfunden. In den kommenden Sitzungen wird der Gemeinderat das weitere Vorgehen abstimmen.