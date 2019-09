Durchhausen hat seinen neuen Bürgern viel zu bieten

Wie viele Facetten doch so ein Dorf mit unter 1000 Einwohnern haben kann, das hat Durchhausen am vergangenen Mittwoch eindrücklich gezeigt: Die „Perle der Baar“ glänzte. Bürgermeister Simon Axt hatte zum ersten Neubürgerempfang in die Gemeindehalle eingeladen. Rund 40 Neubürger sind der Einladung unter dem Motto „Wo es dir gut geht, dort ist die Heimat“ gefolgt.

Bürgermeister Simon Axt freute sich sehr über die zahlreichen Besucher. „Durchhausen wird durch seine Vereine, Institutionen und Kirchen geprägt und die Anzahl ist für eine Gemeinde in dieser Größenordnung bemerkenswert. Sie sollen die Dorfgemeinschaft in eine gute Zukunft tragen,“ lud Axt die Anwesenden ein. Durchhausen mache allen das Angebot, Teil der Gemeinschaft zu werden, einfach mitzumachen und dazuzugehören.

16 Vereine und Institutionen präsentierten sich an diesem Abend mit Informationsständen und einem Kurzvortrag. Als Vertreterin der katholischen Kirchengemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ stellte die zweite Vorsitzende des Kirchengemeindesrats, Eva Hagen, vor. Seit 1991 gehört die Kirchengemeinde zur Seelsorgeeinheit Trossingen, und sie lud bereits heute besonders auch die Neubürger zum alljährlichen Gemeindetag am ersten Advent in die Gemeindehalle ein, zum Besuch und zur aktiven Teilnahme.

Für die evangelische Kirchengemeinde sprach Pfarrer Matthias Figel. Sein Pfarramt ist in Hausen o.V., und Durchhausen mit etwa 210 evangelischen Frauen und Männern gehört zur evangelischen Gemeinde mit Gunningen, Seitingen-Oberflacht und Hausen o.V.

Vielfältig ist das Vereinsleben. Baku-yie-together as one e.V. unterstützt Menschen in Ghana, etwa durch Bildungspatenschaften für 30 Kinder, erzählte Carolin Dieckmann. Der jüngste Verein, die Bogensportler, bieten Bogensport mit vier verschiedenen Bogenarten und ausgebildeter Trainerin an. Vorsitzende Ute Zarak, selbst Neubürgerin, freute sich sichtlich über den guten Start des noch jungen Vereins.

Marie Merz und Johannes Braun präsentierten ihren Fanfarenzug. Der FZD besteht seit 1982 und macht klassische Naturfanfarenmusik mit drei Stimmen. Sie prägen das Dorfgeschehen mit und haben ein vielseitiges Jahresprogramm. Auch der gemischte Chor und das Chörle des Gesangvereins Harmonie sind mit ihrem deutschsprachigen Liedgut nicht aus dem Ortsgeschehen im Jahresverlauf wegzudenken. Alle zwei Jahre bieten sie ein Chorkonzert, singen derzeit dreistimmig und freuen sich auf Zuwachs, so die Vorsitzende Rosi Baier.

Der Jugendraum, das Zuhause der Jugendgruppe, hat jeden Freitagabend geöffnet und lädt zur Geselligkeit ein, so der Vorsitzender der Jugendgruppe Durchhausen, Denis Schorpp. Sandra Frick-Fricker koordiniert die Einsätze des Nachbarschaftshilfevereins „Wir für Sie“. Sie gab einen Überblick über die vielseitigen Hilfs- und Unterstützungsangebote. Bis August wurden in Durchhausen von zwölf Helfern schon 843 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Brauchtum und Tradition pflegt die Narrenzunft in Durchhausen. „Wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit Saverne“, erzählte die zweite Vorsitzende Sophia Panagiotidou. Jugendleiterin Jasmin Dinse gab einen Überblick über die beiden Jugendgruppen der Narrenzunft.

„Schotter gehört auf den Bahndamm und Thuja auf den Friedhof, wir helfen allen gerne beim Baumschnitt und Anlage des Gartens,“ präsentierte sich Horst Walter mit seinem Obst- und Gartenbauverein. Alljährlich wird beim Blumenschmuckwettbewerb die Pflanzenvielfalt im Vorgarten bewertet.

Richard Ganter vom Radfahrverein lud zum Mitfahren bei den Hobbyradler- und Mountainbike-Gruppen ein. Dazu richtet der Verein jährlich mehrere Rad-Veranstaltungen aus.

Vielfältig ist das Angebot für Groß und Klein, das zeigte Yvonne Ganter vom der Durchhauser Ortsgruppe des Albvereins auf. Der Verein hat auch eine eigene Hütte, idyllisch gelegen oberhalb des Scheckenbühls.

Harald Bury, Vorstand des größten Vereins, des Sportvereins Durchhausen (SVD), gab kurz einen Überblick über die verschiedenen sportlichen Angebote von Fußball über Kinderturnen und Gymnastikgruppen. Dass Tennis ein Sport für Jung und Alt und Einzelpersonen und Familien ist, dazu luden Carolin und Kristoff Dieckmann ein. Harald Bury lobte die gute Zusammenarbeit der Vereine und auch seinen Heimatort Durchhausen „Ich bin hier geboren, werde hier sterben und keinen Tag missen, hier gelebt zu haben.“

Die Freiwillige Feuerwehr war vertreten durch ihren Kommandanten Jörg Wintermantel. Es gibt derzeit knapp 40 Feuerwehrleute in zwei Gruppen. Im Jahreslauf übernehmen die „Mannen“ viele Tätigkeiten im Ortsgeschehen und haben im Schnitt fünf Einsätze. Ergänzt wird die Wehr durch die Jugendfeuerwehr, aktuell mit zehn Kindern im Alter von acht bis 17 Jahren, erläuterte Tobias Kohler.

Im Kindergarten Regenbogen werden derzeit rund 53 Kinder betreut. Bei der pädagogischen Arbeit hat das Freispiel einen großen Stellenwert, neben Morgenkreisen und themenbezogenen Angeboten, erzählte Laura Kohler, Erzieherin im Kindergarten.

Zum Abschluss der Vorstellungen präsentierte Bürgermeister Simon Axt die Gemeindebroschüre, die ergänzend zu diesem Abend erstellt wurde.

Beim anschließenden Stehempfang konnte man mit allen gemütlich ins Gespräch kommen.

Jasmin Depfenhart und Stefan Weber wohnen seit vier Jahren in Durchhausen. Sie kamen aufgrund der „netten“ Einladung in die Gemeindehalle. Da sie selber noch in ihren Heimatgemeinden aktiv sind, werden sie wohl kaum ein Vereinsangebot wahrnehmen. Allerdings fanden sie den Abend sehr interessant.

„Wir fühlen uns sehr wohl in Durchhausen“, erzählt Adam Stebel, „es ist nicht schwierig Anschluss zu bekommen. Unser Sohn geht hier in den Kindergarten und das Kinderturnen.“ Er wohnt seit rund drei Jahren mit seiner Familie im Dorf.

Heinz Hüglin und seine Frau Brigitte wohnen ebenfalls schon drei Jahre in Durchhausen. „Ich bin heute gekommen, um mich zu informieren. Für mich kommen wohl zwei Vereine in Betracht, der Radfahrverein und die Narrenzunft und vielleicht auch die Wanderungen des Albvereins. Wir werden sehen.“