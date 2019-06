Durchhausen/Gunningen will aufsteigen

In der Fußball-Kreisliga B 2 ist an der Spitze bisher nur eine Entscheidung gefallen: Der FC RW Reichenbach ist Meister und steigt in die Kreisliga A 2 auf. Aber wer ihn begleitet und wer in die Relegation muss, wird erst am letzten Spieltag entschieden, der am Mittwoch, 5. Juni, ausgetragen wird. Der SV Wurmlingen II und die SG Irndorf/Bärenthal steigen ab Alle Spiele beginnen am Mittwoch um 19 Uhr.

SV Schörzingen – FC Vorwärts Weigheim (Vorrunde 3:2). Für den SV Schörzingen geht es noch um viel in diesem Spiel. Auf alle Fälle muss ein Heimsieg her, wenn zumindest die Relegation zur Kreisliga A 2 erreicht werden soll.

SV Wurmlingen II – SG Irndorf/Bärenthal (4:1). Ein richtiges Kellerderby. Auch ein SG-Sieg würde den Gastgeber nicht auf den letzten Platz in der Tabelle zurückfallen lassen.

VfR Wilflingen – SV Spaichingen (0:1). Der VfR hat den Klassenerhalt sicher. Im letzten Heimspiel der Saison soll die knappe Vorrundenniederlage ausgebügelt werden.

SV Böttingen – SG Dürbheim/Mahlstetten (3:2). Beide Teams werden sich über Pfingsten beim Heuberger wieder treffen. Für den Gast kann der Kampf um den Relegationsplatz dann noch interessant werden, wenn der SV Schörzingen daheim verliert. Dann muss aber die SG in Böttingen gewinnen.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Deilingen (3:2). Für die Heimelf zählt nur ein Heimsieg. Dann zieht die SG, zusammen mit dem Meister FC Reichenbach, wieder in die Kreisliga A 2 ein.

SpVgg Aldingen – FC RW Reichenbach (0:0). Bei beiden dürfte die Luft raus sein. Der Heimvorteil garantiert auf jeden Fall keinen Erfolg.

SG Gosheim/Wehingen II – FSV Schwenningen II (1:3). Beide Mannschaften haben zuletzt keine Bäume ausgerissen. Die Gastgeber können den Relegationsplatz zur Kreisliga C noch verlassen, wenn sie gewinnen und der FC Weigheim in Schörzingen verliert.