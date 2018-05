Durchhausen/Gunningen prüft Spitzenreiter

In der Fußball-Kreisliga B 2 stehen mit der SG Fridingen/Mühlheim (sicher) und dem SV Egesheim (so gut wie sicher) die Aufsteiger in die Kreisliga A 2 bereits fest. Doch noch ist offen, wer als Meister und wer als Vizemeister nach oben geht. Auch die Frage nach dem Relegationsteilnehmer zur A 2 (SV Schörzingen/FC RW Reichenbach) und wer von den Abstiegskandidaten am Ende noch die Relegation schafft, ist noch nicht beantwortet. Der FC Weigheim und VfR Wilflingen sind spielfrei.

SG Irndorf/Bärenthal – SV Böttingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 4:4). In Irndorf stehen sich zwei eher gleichstarke Mannschaften gegenüber. Ein erneutes Unentschieden wäre keine Überraschung.

SG Gosheim/Wehingen II – SV Schörzingen (0:3). Wenn A-Absteiger SV Schörzingen den Wiederaufstieg anvisieren will, muss er in Wehingen drei Punkte einfahren.

FSV Schwenningen II – SC Wellendingen II (4:1). Hier sollte man von den Gastgebern einen Heimsieg erwarten dürfen.

FC RW Reichenbach – Türkgücü Tuttlingen (So., 15 Uhr/4:3). Der FCR geht zwar als Favorit auf den Platz, aber als Spaziergänger darf der Gegner nicht angesehen werden.

SG Durchhausen/Gunningen – SG Fridingen/Mühlheim (0:6). Wenn die SG aus dem Donautal Meister werden will, muss in Gunningen gewonnen werden.

SV Egesheim – SV Wurmlingen II (4:1). Auch hier gilt: Wenn der Heuberg-Wanderpokalausrichter SV Egesheim als Meister aufsteigen will, muss er diese Partie gewinnen.