Durchhausen erhöht die Steuern

Durchhausen erhöht im kommenden Jahr die Steuern. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend eine Anhebung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer beschlossen. 2020 stehen außerdem die ersten geförderten Baumaßnahmen als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) an.

Vorberaten wurde in der Gemeinderatsitzung von Durchhausen der Haushaltsplan für das Jahr 2020. Einer der Schwerpunkte: Mehreinnahmen durch Steuererhöhungen. Die Räte stimmten hier dem Vorschlag der Verwaltung zu. Die Grundsteuer A steigt von 320 Punkten auf 340 Punkte. Für einen mittleren landwirtschaftlichen Betrieb bedeutet das einen Betrag von 1700 Euro im Jahr (bisher 1600). Die Grundsteuer B wird von 300 auf 340 Punkte angehoben. Ein kleines Einfamilienhaus mit Garage kostet künftig jährlich 272 statt 240 Euro, ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage 408 Euro statt der bisherigen 360.

Bei der Gewerbesteuer liegt der aktuelle Hebesatz bei 340 Punkten. Hier wird ebenfalls um 20 Punkte auf 360 Punkte erhöht, was Mehreinnahmen in Höhe von 28 000 Euro erbringen soll. Als Beispiel: Ein Betrieb mit einem Gewerbeeintrag von 60 000 Euro zahlt damit künftig 7560 statt der bisherigen 7140 Euro.

In den kommenden vier Jahren wird die Gemeinde damit 162 560 Euro Mehreinnahmen erwirtschaften, die für Investitionen oder Sondertilgungen verwendet werden können.

Die Gemeinde Durchhausen ist eine Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) . Es eröffnet sich daher die besondere Gelegenheit, die notwendige Infrastruktur zu erneuern und zu erweitern. Große Maßnahmen sind die Sanierung des Vereinshauses mit 340 000 Euro, der Kauf des Grundstückes „Vulkan-Bar“ und dessen Abriss, was mit 203 000 Euro zu Buche schlägt, und die ehemalige Dorfkirche und ihr Umfeld mit 805 000 Euro. Diese Maßnahmen kann sich die Gemeinde nur leisten, wenn alle Zuschusstöpfe beansprucht werden . Zusammen mit Zuschüssen aus dem Ausgleichstock bleibt der Eigenanteil im erträglichen Rahmen.

Zu den Investitionen im Zusammenhang als ELR Schwerpunktgemeinde kommt die notwendige Investition für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses. .

Armin Weiss, Finanzexperte des Verwaltungsverband Trossingen, erklärte zum letzten Mal den Haushalt 2020. Er geht Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Der Schuldenstand liegt zum Jahresbeginn 2020 bei 586 250 Euro und wird nach der bisherigen Planung Ende 2023 bei 377 500 Euro liegen.

Für den Haushalt 2020 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rund 1,36 Euro gerechnet. Investieren wird Durchhausen 737 000 Euro. Für die Erneuerung der EDV Anlage auf dem Rathaus schlagen 25 000 Euro zu Buche, für die Erneuerung der Heizung im Rathaus 35 000 Euro. Maßnahmen im Rahmen des ELR-Programmes kosten 50 000 Euro, dafür erhält die Gemeinde 21 000 Euro Zuschuss. Der Abbruch der „Vulkan-Bar“ kostet 74 500 Euro, der Zuschuss aus dem ELR beträgt 31 000 Euro. Für Wohnungsumfeldmaßnahmen im Bereich der „Vulkanbar“ sind 127 500 Euro veranschlagt, der Zuschussbeträgt 53 500 Euro. Die Sanierung des Vereinshauses für 340 000 Euro wird mit 142 850 aus dem ELR Programm und 60 Prozent aus dem Ausgleichstock mit 118 200 Euro bezuschusst.

Vorberaten wurde auch der Haushaltsplan 2020 für den Eigenbetrieb „Glasfasernetz Durchhausen“. Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von 20 000 Euro vermerkt. Aufwendungen betragen 16 050 Euro, was einem Ergebnis in Höhe von 3950 Euro entspricht. Investitionen sind keine geplant. Dafür ist eine Einzahlung zur Aufstockung des Eigenkapitals um 10 000 Euro vorgesehen.

Ab dem Jahr 2023 fallen jährliche Darlehenstilgungen zu je 35 000 Euro an. Der Schuldenstand von 875 000 Euro vom 31. Dezember 2019 wird sich aufgrund der Tilgungsaussetzung bis Ende 2022 nicht verändern. Bis Ende 2023 wird er durch die beginnende Tilgung bei 845 000 Euro liegen.