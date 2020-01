Durchhausen: Dachstuhl fängt Feuer – 150 000 Euro Schaden

150 000 Euro Schaden sind das Resultat beim Brand eines Einfamilienhauses in einem Neubaugebiet am südöstlichen Ortsrand von Durchhausen am Freitag gegen 9.30 Uhr. Laut Polizei war das Dach eines noch nicht bezogenen Einfamilienhauses in der Straße Am Buchwald in Brand geraten. Das Feuer, das auf dem Flachdach einer Garage entstanden war, hatte auf das in Holzständerbauweise errichtete Einfamilienhaus übergegriffen. Schon von weitem war eine massive Rauchsäule über Durchhausen zu sehen. Die Einsatzkräfte aus Durchhausen und Trossingen begannen umgehend mit den Löscharbeiten und der Öffnung der Dachhaut über die Drehleiter. Im Einsatz waren die Gesamtabteilung aus Trossingen, die Feuerwehr Durchhausen, die Schnelleinsatzgruppe Seitingen-Oberflacht und die Schnelleinsatzgruppe Spaichingen, die nach schwerer Arbeit unter Atemschutz den Brand unter Kontrolle bringen und löschen konnten. Ob der Neubau angesichts des Brandschadens reparaturfähig ist, muss noch geklärt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte als Brandursache die Verschweißung von Bitumen auf dem Flachdach der an das Wohnhaus angebauten Garage in Frage kommen. Ein 62-jähriger Mann, der auf den Brand aufmerksam wurde, erlitt bei einem Löschversuch eine Rauchgasvergiftung. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeipostens Trossingen zur Brandursache dauern an.