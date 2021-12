Duddler Musigg Tuttlingen erhält 1.000 Euro von Netze BW

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus einer Aktion der Netze BW für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhält die Duddler Musigg Tuttlingen eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. Zu verdanken hat der Verein die Spende seinem Mitglied Nicole Dinse, die bei der Netze BW arbeitet und bei den „Duddlern“ als 2. Vorstand verantwortlich ist. Vorstand Thomas Bacher freute sich über die Überraschung und nahm dankend die Spende entgegen.

Die Netze BW verlost monatlich 1.000 Euro. An der Aktion können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Netzbetreibers teilnehmen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Damit will das Unternehmen deren privaten Einsatz für das Gemeinwohl anerkennen und stärken.

Durch den unverhofften Geldeingang fiel es dem Gesamtvorstand dann nicht schwer, dieses Jahr ein Probewochenende am letzten Oktoberwochenende auszurichten. Miete der Unterkunft und die Verpflegung der Vereinsmitglieder konnten ohne zusätzlichen Beitrag beglichen werden. Die ersten Mitglieder trafen sich schon am Freitagabend, um das Wochenende mit dem „Oktoberfestmotto“ einzuläuten. Samstagmorgen 10:00Uhr ging es dann wie schon am Freitag unter 3-G-Bedingungen offiziell mit dem Proben los und endete am Abend mit einem gemeinsamen Essen. Bis spät in die Nacht wurde anschließend nach langer Zeit zum ersten Mal wieder ausgelassen gefeiert und getanzt. Die musikalischen Leiter Corinna Jozinovic und Jasmin Wondraschek setzten am folgenden warmen und sonnigen Sonntag die Probe mit dem Einstudieren neuer Lieder fort. Am späten Nachmittag endete die Zusammenkunft mit einer gemeinsamen Aufräumaktion. Alle Anwesenden hoffen nun, dass die kommende Fasnet stattfindet und dort dann die neuen Lieder gespielt werden können.