Duddler Musigg eröffnet fünfte Jahreszeit

Pünktlich um 11.11 Uhr hat die Duddler Musigg Tuttlingen am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz den Narrenmarsch angestimmt und mit Sonja Vogler, Präsidentin des Narrenverein Honberger Tuttlingen, die fünfte Jahreszeit eröffnet. Von den vielen Gästen kamen auch die bekannten Narrenrufe „Kischtä Männle“ und „Duddler Musigg“ lautstark zurück. Bis zum Start der närrischen Saison müssen sich die Narren aber noch etwas gedulden: In 55 Tagen, am 6. Januar 2019, um 15 Uhr wird das Kischtämännle auf dem Honberg wieder zum Leben erweckt. Am Samstag, 9. Februar 2019 wird es dann am Fuße des Honbergs abgeholt und von den Duddlern und den Baumstellern zur IKG-Aula begleitet, wo der Kischtämännle-Ball stattfindet. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.