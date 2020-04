DTTB-Präsident Geiger: „Es wird einige Härtefälle geben“

Der Deutsche Tischtennisbund hat die Saison in allen Ligen für beendet erklärt. Über Auf- und Abstieg entscheidet das Tabellenbild von Mitte März.

Die Tischtennis-Spielzeit 2019/2020 ist für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga beendet. Betroffen davon sind auch Pokal- und Relegationsspiele. Das haben der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) und seine 18 Landesverbände in einer Telefonkonferenz beschlossen. In dieser abgebrochenen Saison werde die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet. Auf DTTB-Ebene und auch im Landesverband war das der 13. März. „Die in diesen Abschlusstabellen auf den Auf- und Abstiegsplätzen stehenden Mannschaften steigen auf beziehungsweise ab“, so die Entscheidung des Verbandes. Der DTTB und die Landesverbände entscheiden individuell, wie Mannschaften berücksichtigt werden, die sich zum Zeitpunkt des Aussetzens Mitte März auf den Relegationsplätzen befinden.

Auch bei den Vereinen im Tischtennisbezirk Oberer Neckar wurde die Entscheidung diskutiert. Beim Verbandsligisten TTC Tuttlingen gab es kritische Stimmen. So verwies TTC-Spieler Marian Pudimat auf die teilweise „schiefen“ Tabellen. Das heißt, zum Zeitpunkt des Abbruchs hatten in vielen Ligen die Mannschaften eine unterschiedliche Anzahl an Spielen zu Buche stehen. So steht eine Mannschaft mit 24:4-Punkten vor einer anderen, die 22:2-Punkte aufzuweisen hat. Im Tabellenbild entscheidet die höhere Anzahl an Pluspunkten über die Reihenfolge der Teams. Im Grunde war aber möglicherweise die Ausgangsposition für jene Mannschaft, die weniger Minuspunkte aufzuweisen hatte, vor dem Saisonendspurt besser.

Auch in der Verbandsliga Württemberg gab es Teams, die 15 Spiele und Vereine, die 13 Spiele absolviert hatten. „Der Abbruch der Saison kommt nach den letzten Entwicklungen leider nicht überraschend“, sagt Pudimats Mannschaftskollege Thomas Fader. Dennoch sei es schade, schließlich seien die Wettkämpfe für einen Sportler das Salz in der Suppe.

Die Tuttlinger müssen nun als Tabellenzweiter der Verbandsliga die Entscheidung des Tischtennisverbands Baden-Württemberg abwarten. Der Tabellenplatz berechtigt eigentlich zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Da dieses Turnier aber ersatzlos gestrichen wird, steht eine Entscheidung am grünen Tisch an. Nach aktuellem Stand steigt die TSG 1845 Heilbronn in die Oberliga auf. Absteiger sind der TTC Mühringen und die NSU Neckarsulm II. „Uns bleibt jetzt nichts anderes übrig als abzuwarten, wie die Entscheidung des Verbands aussieht“, betonte Fader. Beim TTC Tuttlingen sehe man der Entscheidung aber relativ gelassen entgegen. Der Druck bei anderen Teams sei sicherlich größer.

Nun geht der Blick weiter in die nächste Saison. An den Vorgaben und Terminen der Wettspielordnung zur Planung der Saison 2020/2021 werde zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten, heißt es in der Mitteilung des DTTB weiter. „Wir bedanken uns herzlich für den sehr angenehmen und konstruktiven Austausch bei der Telefonkonferenz zu diesem wichtigen und komplexen Thema“, sagt Heike Ahlert, Vizepräsidentin Leistungssport des Deutschen Tischtennis-Bundes, die die Sitzung geleitet hatte. „Für diese Krisensituation konnte es keine einfache Lösung geben, die allen gerecht wird.“

Auch in zwei weiteren Punkten seien sich alle Gesprächsteilnehmer einig gewesen: Die Fortsetzung des Spielbetriebs wird in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Und: Die Vereine sollten schnell Planungssicherheit für die jetzige und die kommende Spielzeit haben. „Es hätte wohl niemand verstanden, wenn wir eine Aussetzung immer weiter verlängert hätten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Wiederaufnahme zu extremen Terminproblemen geführt hätte“, erklärt Ahlert. DTTB-Präsident Michael Geiger lobte die erfolgreiche Umsetzung der von allen Seiten gewünschten bundeseinheitlichen Lösung für die Saison 2019/2020.

36 Seiten war die Zusammenfassung aller Vorschläge lang. Einige Landesverbände hatten dafür zuvor bei ihren Bezirken und Kreisen ein Meinungsbild eingeholt. Es folgte eine Vorauswahl unter Entwicklung verschiedener Szenarien für die Verschiebung von Wettkämpfen, deren Streichung sowie Auf- und Abstiegsregelungen, die dann abschließend in der Telefonkonferenz am 31. März diskutiert wurden. „Es war eine Herkulesaufgabe unter Hochdruck, die alle Beteiligten bestmöglich gelöst haben“, so Michael Geiger. Klar ist aber auch: „Es wird einige Härtefälle geben, die mit dieser Lösung nicht zufrieden sind“, sagt Heike Ahlert.

Was der Saisonabbruch für die Mannschaften aus dem Bezirk bedeutet

In der Landesliga steht damit fest, dass die Herren des TTC Rottweil als aktueller Tabellenletzter absteigen. Die Rottweiler waren durchaus noch in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. In der Landesklasse steht der TSV Nusplingen auf Platz eins, was die Mannschaft vom Heuberg zum Aufstieg berechtigt.

In der Bezirksliga steht der SV Liptingen als Meister fest, was den Aufstieg in die Landesklasse zur Folge hat. Absteigen aus der Bezirksliga müssen die SG Deißlingen, der TTC Dürbheim und der TV Aldingen. Meister der Bezirksklasse ist der TSV Hochmössingen, gefolgt vom Mitaufsteiger TTBS Aistaig. In der Kreisliga B 2 hat mit dem Saisonabbruch die TG Weigheim den Aufstieg sicher, dicht gefolgt vom Mitaufsteiger SG Deißlingen II. Absteigen muss die TG Schwenningen IV.

Bei den Frauen muss die TG Schwenningen aus der Verbandsklasse Süd absteigen – mit nur einem Punkt weniger als der SV Böblingen II, der ein Spiel mehr auf dem Konto hat. In der Landesklasse holte sich die TG Schwenningen II den zweiten Platz. Die Mannschaft der TG Rosenfeld erreichte in dieser Spielklasse die Meisterschaft und steigt damit auf.

TTFC Dürbheim trifft es hart

Die Entscheidung des DTTB trifft den TTFC Dürbheim besonders hart. Zum einen liegt die erste Mannschaft zu diesem Zeitpunkt auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Abstieg hätte in den fünf restlichen Begegnungen verhindert werden können. Somit spielt die erste Mannschaft nach einer Saison im Oberhaus des Tischtennis-Verbandes Oberer Neckar im nächsten Spieljahr wieder in der Bezirksklasse.

Zum anderen verpasste die zweite Dürbheimer Mannschaft den Aufstieg in die Kreisklasse B. Die Mannschaft blieb in der Rückrunde ungeschlagen und besiegte sogar die bereits jetzt schon feststehenden Aufsteiger Rottweil und Aldingen. An den folgenden Spieltagen hätte der Aufstieg erreicht werden können, da die Dürbheimer mit 19:5-Punkten dem Aufsteiger TTC Rottweil IV (19:3-Punkten) dicht auf den Fersen waren. (pm)