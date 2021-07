230 Mitarbeiter des Medizintechnikunternehmens bangen um ihre Jobs. In einem Brief übt Michael Beck Kritik an der Aufgabe des Standorts. Für ihn ist sie nicht nachvollziehbar und kompromisslos.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Plus-Abonnent?

Hier einloggen