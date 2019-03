Drogenfahrer liefert sich Verfolgungsjagd und baut Unfall – 50 000 Euro Schaden

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montagabend vor der Polizei geflüchtet und auf ein anderes Auto geprallt. Der Grund: Der Fahrer hatte keinen Führerschein und zudem noch Cannabis konsumiert.

Aufgefallen war der Mann am Montagabend im Koppenland, als ihn eine Polizeistreife mit Blaulicht und Leuchtschrift „Stopp Polizei“ aufforderte anzuhalten. Doch anstatt den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, trat der 18-Jährige auf das Gaspedal. Laut Polizei beschleunigte der Mann sein Fahrzeug auf annähernd 100 Kilometer pro Stunde und bog dann an der Einmündung zur Trossinger Straße / B 523 nach rechts in Fahrtrichtung Tuttlingen ab. Ohne seine Geschwindigkeit zu verringern fuhr der VW-Fahrer dann über die rote Ampel an der Kreuzung der B 14 in Richtung der Stuttgarter Straße. In der dortigen Rechtskurve kam der Golf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem an der roten Ampel, in Fahrtrichtung B 523, stehenden Audi A4. Hierdurch entstand laut Polizei an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mindestens 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei der anschließenden Kontrolle des 18-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Aus diesem Grund wurde dem 18-Jährigen im Krankenhaus Tuttlingen Blut abgenommen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Gegen den 18-jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.