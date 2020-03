DRL-Geschäftsführer: Markus Scheu tritt von seinem Amt zurück

Markus Scheu hat bekannt gegeben, dass er als Geschäftsführer der Deutschen Ringerliga zurücktritt. Er ist Gründungsmitglied der Liga und hatte das Amt des Geschäftsführers von Anfang an inne. Scheu zu seinem Abschied: „Ich möchte mich auf diesem Weg von meinen Aufgaben in der Deutschen Ringerliga verabschieden und Verantwortung in andere Hände legen. Ich habe abgeliefert, was ich mir in meiner ehrenamtlichen Arbeit der letzten Jahre vorgenommen hatte. Mei Vorschlag für ein Zukunftskonzept für eine Liga, welche Weltklassesport, mit einem vertretbaren Budget und Chancengleichheit vereint, war meine abschließende Aufgabe. Es waren anstrengende, aber auch sehr angenehme Zeiten. Respekt für alle beteiligten Parteien war mir stets oberstes Gebot. Dieser Lebensabschnitt ist hiermit abgeschlossen, und ich widme mich in Zukunft neuen beruflichen Lebensaufgaben und natürlich weiterhin meiner Familie. Hier bleibe ich, über zwei jugendliche Familienmitglieder, auch dem Ringkampfsport weiterhin mit Herz und Seele erhalten.“