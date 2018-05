DRL-Finale Ispringen gegen Schifferstadt in Pforzheim

In Pforzheim steigt am Samstag um 19.30 Uhr das erste Finale der Deutschen Ringerliga. Der gastgebende KSV Ispringen empfängt den VfK Schifferstadt. Es wird mit einer ausverkauften Bertha-Benz-Halle gerechnet, die 2000 Zuschauer fasst.

Beide Vereine haben mehrere Weltklasse-Athleten in ihren Staffeln, so dass die Fans wohl Ringen auf höchstem Niveau zu sehen bekommen werden. Als leichter Favorit gilt der VfK Schifferstadt, der die Kämpfe in der DRL-Punkterunde mit nur zwei Niederlagen als Spitzenreiter abschloss.

VfK-Trainer ist der 55-jährige Markus Scherer, 1984 Olympischer Silbermedaillengewinner und 1989 Europameister im griechisch-römischen Stil im Papiergewicht. Scherer wurde als aktiver Ringer mit dem VfK Schifferstadt 1988 deutscher Mannschaftsmeister.

Der KSV Ispringen, der vom früheren zweifachen Welt- und vierfachen Europameister im Freistil Alexander Leiold (48 Jahre) trainiert wird, wurde mit 16:8-Punkten Zweiter, kasssierte vier Niederlagen. Zwei dieser Niederlagen gab es gegen den Finalgegner aus der Pfalz. Die Schifferstädter gewannen in eigener Halle 11:10 (bei nur vier Einzelsiegen auf der Matte) und 14:11 und verloren in Ispringen 10:11.

Neben den bisher eingesetzten Ringern haben beide Vereine noch weitere Athleten in der Hinterhand, die das Leistungsniveau noch einmal erhöhen können. Allerdings ist es nicht immer einfach, diese Ringer aus ihren Heimatländern frei zu bekommen.

Der Fernsehsender Sport 1 strahlt am Sonntag um 23.30 Uhr eine 30-minütige Zusammenfassung von diesem Final-Hinkampf aus. Der Rückkampf findet am Freitag, 9. Februar, um 20.30 Uhr in der Wilfried-Dietrich-Halle in Schifferstadt statt.