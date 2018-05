DRK zeigt Handhabung von Defibrillator

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat am Dienstag eine Aktion passend zum Weltrotkreuztag in der Tuttlinger Innenstadt organisiert. Die bundesweite Veranstaltung ist dem Gründer des DRK und des Roten Halbmonds, Henry Dunant, gewidmet, der am 8. Mai 1828 geboren wurde.

Die Marktbesucher und Interessierten ließen sich vom Kreisausbildungsleiter, Joachim Fischer, einen Defibrillator zeigen und vorführen. Dabei erfuhren sie, wie das Gerät, das mittlerweile in vielen öffentlichen Gebäuden in Notfällen für jedermann zugänglich ist, funktioniert und was dabei zu beachten ist. Genauso hatten sie die Möglichkeit, einen Rettungswagen von innen zu begutachten.

Ein Unfallszenario führten drei Schülerinnen der Tuttlinger Hermann-Hesse-Realschule im Rahmen des Schulsanitätsdiensts durch. Sie inszenierten einen Unfall, bei dem ein Mädchen mit einem Cityroller stürzt, sich Schürf- und Platzwunden zuzieht und erstversorgt werden muss.

Das DRK informierte die Innenstadt-Besucher über den „Helfer vor Ort“, der durch den Verein finanziert wird, genauso wie viele weitere Be-reiche der Rotkreuzarbeit, wie die Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche und soziale Projekte, die durch Fördermitgliedschaften finanziert werden. Denn: Lediglich die Kosten des Rettungsdiensts wird von den Krankenkassen übernommen. Aufmerksam machte das DRK deshalb auch auf Spenden. Wer sich als Fördermitglied registrierte, nahm an einer Verlosung teil.