DRK bietet im März in Tuttlingen wieder ein Gedächtnistraining an

Mehl, Eier und, ja, was war das noch gleich? Es gibt Situationen im Alltag, da vergisst man, was man einkaufen wollte, oder findet in einem Gespräch nicht die richtigen Worte. Das Deutsche Rote Kreuz bietet im März in vier Kurseinheiten wieder ein Gedächtnistraining an. Gemeinsam mit Kursleiterin Gertrud Labor soll die Leistung des Gehirns verbessert und gesteigert werden.

Zahl der Interessenten steigt

„Das Angebot richtet sich an unsere ältere Generation“, erläutert Claudia Blum vom DRK auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das Training soll helfen, das Gedächtnis aufzupeppen und die Teilnehmer sollen Spaß haben, ihr Gedächtnis zu trainieren“, sagt sie. Denn jeder kenne diese Situation: „Mitten im Satz fehlt einem das richtige Wort oder man steht einfach auf dem Schlauch.“ Mit Denksportaufgaben, Merktechniken, Gedächtnis- und Bewegunsspielen soll in den Einheiten die Leistung des Gehirns gesteiger werden. Die Folge: Unter anderem sollen Konzentration, Merkfähigkeit und Wortfindung verbessert werden, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Solche Kurse biete das DRK schon seit einigen Jahren an, sagt Blum. „Es gibt immer mehr Interessenten.“ Derzeit seien bereits zwölf Anmeldungen eingegangen, teilt Claudia Blum vom DRK auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Ursprünglich seien zehn bis zwölf Leute für den Kurs vorgesehen gewesen. Die vergangenen Male sei der angedachte Kurs aber aufgrund der großen Nachfrage auf zwei Gruppen aufgeteilt worden, schildert sie. „Mal schauen, ob das wieder so klappt“, hofft Blum.

Die Termine für das nächste Gedächtnistraining sind an folgenden Donnerstagen: 7. März, 14. März, 21. März, 28. März, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr in den DRK-Ausbildungsräumen der Kreisgeschäftsstelle, Eckenerstraße 11 in Tuttlingen. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. Die nächsten Kurse sind laut Blum bereits in Planung und sollen im Mai sowie im Herbst dieses Jahres angeboten werden.