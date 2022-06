Im Rahmen des „Tuttlinger Orgelsommers“ findet am Samstag, 11. Juni das dritte Konzert in der Reihe statt. Prof. Roland Stangier von der Folkwang Universität der Künste Essen spielt ein sommerliches Programm mit Werken von Bach, Mozart, Mendelssohn und Franck an der Jehmlich-Orgel in Maria Königin. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintritt ist frei.