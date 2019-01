Dritter Platz für Tuttlinger E-Junioren

Der Auftakt ist gemacht: Seit Donnerstag rollt bei den Jugendfußball-Turnieren in der Mühlauhalle der Ball. Und der erste Sieger steht auch fest. Der SV Zimmern gewann den ersten von zwei E-Junioren-Wettbewerben.

Im Finale setzte sich der SVZ-Nachwuchs 2:1 gegen den SV Winzeln durch. Im Spiel um Platz drei zeigte der SC 04 Tuttlingen dem VfB Bösingen beim 5:0 klar die Grenzen auf. Insgesamt zehn Mannschaften aus den Kreisen Rottweil und Tuttlingen hatten an dem ersten Sichtungsturnier teilgenommen. In zwei Vorrundengruppen spielten die Mannschaften die Finalteilnehmer und die Teams aus, die sich in den Platzierungsspielen gegenüber standen.

In der Gruppe A dominierte Winzeln und qualifizierte sich mit vier Siegen für das Finale. Als Zweitplatzierter mit drei Siegen erreichten die SC 04-Junioren, die gegen Winzeln 0:3 verloren, das Spiel um Platz drei. Turniersieger Zimmern wies schon in der Vorrunde sein Können nach. Der SVZ gewann in der Gruppe B alle Spiele mit einer Tordifferenz von 18:0 Treffern. Im abschließenden Vorrundenspiel hatte Bösingen gegen Zimmern noch die Chance auf das Endspiel. Der VfB verlor aber 0:3. Mit sieben Punkten erreichte der Bösinger Nachwuchs das Spiel um Platz drei.

Im kleinen Finale hatte Tuttlingen das Spiel im Griff und siegte 5:0 gegen Bösingen. Im Finale ging Zimmern gegen Winzeln in Führung. Aber der SVW hielt dagegen und glich aus. In der Schlussphase hatte Zimmern mehr zuzusetzen und gewann 2:1.