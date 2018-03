Dritte Plätze für Landkreis-Läufer

Die 41. Auflage der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald hat nun in Tuningen ihren Abschluss gefunden. In den Altersklassen U 10 bis U 16 reichte es für die Sportler aus dem Landkreis Tuttlingen nicht zu einem Happy-End. Finn Hermann, Charles Hornek (beide Tuttlinger Sportfreunde), Frieda Greiling (TV Gosheim) und Annika Vogt (LG Tuttlingen-Fridingen) durften sich immerhin über einen dritten Platz freuen.

Für die Altersklassen U 10 und jünger steht die Teilnahme unter dem Motto „laufend Spaß haben“. Wettkampforientierter geht es dann schon in den Klassen U 12 zu. Bei der Crosslauf-Serie ließen die Nachwuchssportler ihr läuferische Potenzial aufblitzen.

Männliche Jugend U 12

In Tuningen war es wie in den Rennen zuvor: Steven Steinmeier von der LG Winterlingen drückte dem Laufwettbewerb seinen Stempel auf und gewann in der M 11 vor Tim Rodinger von der FSV Schwenningen und Jonathan Gonser vom TV Weil-

stetten. In der M 10 entschied Ben Fritschi (TV Bitz) das Rennen für sich. Um Platz zwei kam es in dieser Altersklasse zu einem spannenden Zweikampf, den Philipp Herzog (TG Schwenningen) vor Max Kaufmann vom TV Weilstetten gewann.

Männliche Jugend U 14

Als der Startschuss in der U 14 fiel, stob das Teilnehmerfeld über den Hartplatz vor der Tuninger Sporthalle auseinander. Es entwickelte sich ein spannendes Rennen, das in der M 12 Felix Stengel vom TV Weilstetten vor seinem Vereinskameraden Joshua Scherer und Finn Hermann (Tuttlinger Sportfreunde) gewann. Aaron Kommer vom TV Weilstetten brachte den Sieg in der M 13 vor Luca Stepins (RSG Zollernalb) und Charles Hornek von den Tuttlinger Sportfreunden nach Hause.

Männliche Jugend U 16

Für Manuel Gundelsweiler vom TV Villingen stand in der Klasse M 15 der Kampf gegen die Uhr und die jüngere Konkurrenz der M 14 auf dem Plan. Diese Herausforderung löste er prima, sicherte sich den Tages- und Seriensieg in der M 15. Um den Tagessieg in der M 14 gab es einen spannenden Wettstreit, den Jonas Fischer (TSV Bisingen) vor Lukas Stiepermann (TV Villingen) und Emilian Engelhard (ASV Horb) für sich entschied.

Weibliche Jugend U 12

Ein Aktivposten bei der Crosslauf-Serie sind im weiblichen Bereich die Läuferinnen vom TV Neustadt. Bei der Auswahl der Renntaktik geben sie sich selbst wenig Spielraum. Mit dem Startschuss beginnt für die Neustädterinnen die Hatz über den Naturparcours. Adina Daubner ist eine dieser Läuferinnen, die erfolgsorientiert Tempo macht und in diesem Jahr der Konkurrenz erneut das Nachsehen gab. In der U 12 lief Daubner die schnellste Zeit und sicherte sich vor Sina Stoll (TV Bitz) und Frieda Greiling vom TV Gosheim den Tagessieg in der W 10. Lilli Marie Moser und Salome Rothfuss (W 11) erreichten einen Doppelerfolg für den SC Lossburg.

Weibliche Jugend U 14

Für Joelle Bernhardt vom SV Waldmössingen war der Erfolg in Tuningen der vierte Sieg in Folge. Damit gewann sie auch die Cup-Wertung der W 13. Die Verbesserungen von Lauf zu Lauf setzten in Tuningen Pauline Armleder und Celine Mager (beide TSV Rottweil) erfolgreich fort. Sie belegten hinter Joelle Bernhardt in der Tageswertung die Plätze zwei und drei.

Locker und leichtfüßig sauste Svenja Ketterer (TSV Rottweil) in der W 12 auf das Siegerpodest. In Sichtweite laufend gab es eine spannende Entscheidung um die weiteren Plätze. Den zweiten Rang sicherte sich Jana Eberhardt (TV Weilstetten) vor Milena Fischer vom TSV Bisingen und Clara Bantle vom TSV Rottweil.

Weibliche Jugend U 16

Alina Herr vom TV Neustadt war in der W 14 wieder eine Klasse für sich. Mutig reihte sie sich im Rennen hinter Manuel Gundelsweiler, dem späteren Sieger der M 15, ein und hielt diesen Platz. Als Zweitschnellste der gemeinsam gestarteten männlichen und weiblichen U 16-Konkurrenz überquerte sie die Ziellinie.

Platz zwei erreichte in dieser Altersklasse Lea Eberhardt vom TV Weilstetten vor Annika Vogt von der LG Tuttlingen-Fridingen.

Spannend war die Entscheidung in der W 15. Mit einem energischen Endspurt setzte sich schließlich Amelie Fischer (TSV Bisingen) gegen Miriam Jäckle (TV Weilstetten), Lorena Baier (TV Oberndorf) und Antonia Brotz von der TG Schwenningen durch.