Dreimal pro Woche Training sollte es sein

Auch in diesem Jahr stellt der Gränzbote in Kooperation mit Intersport Butsch in Tuttlingen und dem Wurmlinger Fitnessstudio Maxxifit ein Gränzbote-Team für die Laufveranstaltung run & fun am 9. und 10. Juni auf die Beine. Redakteurin Ingeborg Wagner fragte bei Karl Burth, Trainer im Maxxifit, nach, wie sich das Training gestalten wird.

Herr Burth, wann ist Trainingsstart für das Gränzbote-Team?

In der Woche nach den Osterferien, am Mittwoch, 11. April, geht es los. Wir treffen uns um 18 Uhr bei Sport Butsch. Künftig ist dann jeden Mittwoch zu dieser Zeit Training, wobei der Treffpunkt das Stadion in Tuttlingen ist.

Reicht denn die Zeit bis Anfang Juni, um für den Lauf fit zu sein?

Nun, wir wollen ja verschiedene Läufergruppen ansprechen, also auch Läufer, die nicht erst jetzt mit dem Training starten. Möglich ist natürlich auch, dass Anfänger mit ins Team kommen. Für alle gilt, dass sie jetzt schon mit dem Training beginnen oder es dementsprechend intensivieren können.

Was ist denn das Besondere an diesem Teamgedanken?

Wenn man gemeinsam läuft, entsteht ein gewisser Hype. Man identifiziert sich mit dem Team, ist nicht alleine, und hat einen ganz anderen Anreiz, die Trainingszeiten auch einzuhalten und durchzuziehen.

Wie oft sollte man vor einem solchen Lauf-Event trainieren? Was raten Sie?

Mindestens dreimal die Woche, am besten mit unterschiedlichen Trainingsmethoden. Das heißt, mal längere Strecken, mal Intervallstrecken und Beweglichkeitstraining.

Ist regelmäßiges Training der Schlüssel zum Erfolg?

Auf jeden Fall. Man kann auch mal ein, zwei Wochen nichts machen. Aber ich sage immer, dann geht es wie mit dem Schnee im Frühling, der schmilzt. So ist es auch mit der guten Form.

Nun gibt es bei run & fun vom Fünf-Kilometer-Lauf bis zum Marathon alle möglichen Distanzen. Wird es für diese unterschiedlichen Läufe jeweils verschiedene Teams geben?

Nein. Im Gränzbote-Team fokussieren wir uns auf zehn Kilometer und den Halbmarathon. Die Einteilung der Gruppen erfolgt nach Leistungsstand, das klären wir beim ersten Treffen. Allerdings geht es uns nicht um Höchstleistungen, sondern um die Motivation, in einem Team zu laufen und bei run & fun ins Ziel zu kommen. Es soll Spaß machen und das Gemeinschaftliche fördern.