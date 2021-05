Drei Wochen autofrei: Tuttlingen sucht Stadtradel-Stars

Auch in diesem Jahr sucht Tuttlingen fünf Stadtradel-Starts – fünf Bürgerinnen und Bürger, die während des Stadtradelns vom 28. Juni bis 18. Juli das Auto komplett stehen lassen wollen. Zum Stadtradeln selber sind alle Interessierten aufgerufen, die Bewerbungsfrist hat begonnen.

2020 waren es drei Männer und Frauen, die einen klaren Beschluss fassten: Während des Stadtradelns kamen sie komplett ohne Auto oder Motorrad aus – und gaben als deutliches Zeichen für diese drei Wochen ihre Zündschlüssel in Verwahrung.

Jetzt startet die Neuauflage, und auch in diesem Jahr können sich pro Stadt wieder bis zu fünf Radlerinnen und Radler melden, die so auch Aushängeschild für Klimaschutz im Rahmen der Aktion sind. „Einer hat sich schon gemeldet – jetzt könnten wir noch vier anmelden“, verrät der städtische Radbeauftragte Oliver Bock. Wer sich als Stadtradel-Star meldet, erklärt sich gleichzeitig auch bereit, in einem Blog über seine Erlebnisse ohne Auto zu berichten. Egal wie viele Kilometer man radelt – als Stadtradel-Star geht es darum, es sich selbst und anderen zu zeigen, dass man im Alltag und der Freizeit auch ohne Auto mobil sein kann. Als Anreiz gibt es eine Verlosung von hochwertigem Fahrrad-Zubehör.

Unabhängig von den Stadtradel-Starts fordert die Stadt Tuttlingen auch alle anderen Radinteresssierten auf, sich zum Stadtradeln 2021 anzumelden. OB Michael Beck möchte an den Erfolg des Vorjahres – Tuttlingen war mit über 600 000 gefahrenen Kilometern bundesweit auf Platz eins in der Kategorie bis 50 000 Einwohner – anknüpfen. Sowohl einzelne Bürgerinnen und Bürger als auch Teams aus Tuttlinger Firmen, Schulen, Vereinen oder privaten Freundeskreisen können sich anmelden – für drei Wochen werden dann alle geradelten Kilometer erfasst und gewertet.