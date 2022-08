Drei Veranstaltungen zum Saisonstart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einige aktive Mitglieder haben zum neuen Saisonstart fleißig trainiert. Sie konnten daher in den vergangen Wochen an verschiedenen Veranstaltungen mit ihren Vierbeinern starten und sich über schöne Erfolge freuen. Der Verein selbst richtete drei Veranstaltungen aus, darunter eine Ausdauerprüfung, die Frühjahrsprüfung sowie die Wesensbeurteilung.

Bei der Frühjahrsprüfung mit Richter Ralf Eggenberger gingen insgesamt acht Teams – sowohl eigene Mitglieder als auch Gäste befreundeter Vereine – an den Start. Sehr erfreulich ist, dass alle Teilnehmer ihr Prüfungsziel erreichen konnten.

Die Ergebnisse im Einzelnen (A = Fährte, B = Unterordnung, C = Schutzdienst): In der Prüfungsstufe IGP 1 startete Melanie Unger mit „Gitana vom Schnellen Falken“. Das Team erreichte die Gesamtpunktzahl 274 von 300 möglichen Punkten mit der Note „Sehr gut“ (A 97, B 85, C 92). In IGP 2 starteten zwei Teilnehmer. Rosemarie Bach mit „Gina vom Federsee“ erreichte eine Gesamtpunktzahl von 270 mit Note „Sehr gut“ (A 92, B 86,C 92). Sascha Knobloch mit seinem „Black Alpha von der Heldenschmiede“ kam auf eine Gesamtpunktzahl von 272 (A 96, B 86, C90) und erhielt damit ebenfalls die Note „Sehr Gut“. Drei Teams gingen in der Prüfungsstufe IGP 3 an den Start. Steffen Spath mit „Crawall fortis lupus“ wurde mit einer Gesamtpunktzahl von 284 und der Note „Sehr gut“ Tagessieger (A98, B 92, C 94). Franz Straub erreichte mit „Zeck von der Germanenquelle“ insgesamt 277 Punkte und ebenfalls die Note „Sehr gut“ (A95, B 90, C 92). Jürgen Lasser erzielte mit „Anouk fortis lupus“ die Gesamptpunktzahl 261, Note „Gut“ (A 97, B 81, C 83).

Die Begleithundeprüfung haben Christine Lasser mit „Eugenius fortis lupus“ sowie Thomas Dietrich mit „Ohana von der black pearl“ bestanden.

An der Württembergischen Jugend- und Junioreneisterschaft in Mengen startete erstmals die neunjährige Diana Spath mit „Jako vom Wolfsdreieck“. Als jüngste Teilnehmerin stellte Diana ihr Talent unter Beweis und absolvierte mit dem Rüden mit Bravour die Begleithundprüfung.

Monika Graf legte bei der Ortsgruppe Filder mit ihrer „Gwenda von MaKeRa“ erfolgreich die IGP 1 ab und wurde mit einer Gesamtpunktzahl von 274 (A 93, B 93, C 88) und der Note „sehr gut“ Tagessieger.

Bei der durchgeführten Wesensbeurteilung in Tuttlingen gingen insgesamt neun Teilnehmer an den Start.