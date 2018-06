Drei TSF-Erfolge in Heilbronn

Olympiasieger, Ironman-Weltmeister oder Ironman-Sieger auf Hawaii: Mit den nationalen Größen wie Jan Frodeno oder Sebastian Kienle haben die Triathleten der Tuttlinger Sportfreunde nicht mithalten können. Beim Ironman 70.3 Kraichgau oder der Challenge Heilbronn – den größten Triathlon-Veranstaltungen in Baden-Württemberg – zeigten die Donau-

städter dennoch gute Leistungen. Alicia Redwitz, Ilka und Eric Diener gewannen in ihren Altersklassen.

Die Strecke im Kraichgau hatte es in sich und zahlreiche Altersklassenathleten kämpften auf der anspruchsvollen Strecke um ein gutes Finish. 1,9 Kilometer im Hardtsee in Ubstadt-Weiher waren zu absolvieren, bevor es auf die hügelige Strecke durch das Kraichgau ging. Der abschließende Halbmarathon in Bad Schönborn verlangte den Teilnehmern in der Hitze noch einmal alles ab. Die Tuttlinger Patrick Hoffmann, Gunther Storz und Claus Wiest gingen auf der Mitteldistanz an den Start.

Für Hoffmann, der in der Liga-Mannschaft sonst eher auf den kürzeren Strecken unterwegs ist, war es der erste Start auf der halben Ironman-Distanz. Gut vorbereitet und konzentriert ging er das Rennen an und konnte mit der Zeit von 4:52.43 Stunden ein gelungenes Mitteldistanz-Debüt feiern. Als Elfter der Altersklasse 18-24 platzierte er sich im vorderen Viertel. Storz nutzte das Rennen als Vorbereitung für die Langdistanz beim Ironman Hamburg und war mit seiner Zeit von 5:27.19 Stunden ebenfalls zufrieden. Mit Rang 93 unter 256 Startern der Altersklasse 45-49 schaffte er eine hervorragende Platzierung. Wiest startete nach längerer Verletzungspause in der Altersklasse 50-54 und erreichte das Ziel nach 6:37.22 Stunden auf Platz 215.

Bei der Challenge Heilbronn hatte sich Bernhard Schuszter im Feld der Altersklassenathleten eingereiht. Für 1,9 Kilometer Schwimmen im Neckar, eine anspruchsvolle 90 Kilometer lange Radstrecke und den Halbmarathon in der Heilbronner Innenstadt benötigte er 5:41.46 Stunden. Damit platzierte er sich als 38. in der vorderen Hälfte der Altersklasse TM 50.

Eric Diener zieht den Schlusssprint zu früh an

Beim Rennen über die olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen) hatte mit Dennis Wagner ein TSF-Liga-Athlet gemeldet. In 2:15.20 Stunden belegte er im Gesamtklassement den sechsten Platz und erklomm als Dritter das Podium der Altersklasse 20. Die Tuttlingerin Alicia Redwitz absolvierte ihren ersten Start über die Olympische Distanz und konnte mit der Zeit von 3:09.16 Stunden gleich die Altersklasse 20 der Frauen gewinnen.

Auf der Sprintdistanz ging der Wurmlinger TSF-Athlet Eric Diener für das HEP-Team aus Neckarsulm an den Start. Nach 500 Metern Schwimmen stieg er als Erster aus dem Neckar und führte das Feld auch auf der 20 Kilometer langen Radstrecke an. Beim Laufen schloss der polnische Triathlonprofi Robert Czysz zu ihm auf und beide machten sich gemeinsam auf die abschließenden fünf Laufkilometer. Mangels Streckenkenntnis setzte Diener den Schlusssprint zu früh an und musste sich schließlich dem Polen geschlagen geben. Der Altersklassensieg in der TM 18 gehörte dennoch ihm. Auch Ilka Diener konnte ihre Altersklasse gewinnen. Sie war mit deutlichem Vorsprung die schnellste Frau der Altersklasse TW 50. (id)