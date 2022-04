Drei Touren und (fast) drei Gipfel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Drei wunderschöne Skitourentage mit Sonnenschein, tollen Gipfeln und Abfahrten hat eine Gruppe der DAV-Sektion Tuttlingen im Sertigtal erlebt, ein abgeschiedenes Seitental, das sich von Davos nach Süden zieht.

In einem kleinen Hotel im Tal bezog die Gruppe unter der Leitung von Martin Gienger ihr Quartier. Von dort aus ging es am ersten Tag als Eingehtour gemütlich auf das Tällihorn (2864 m). In den folgenden Tagen standen Touren in den sonnenbeschienenen Seitentälern des Sertigtals auf dem Programm. So ging es zunächst in das Chüealptal. Nach einem längeren, flachen Anstieg durch das Tal wartete an dessen Ende das Augstenhüreli (3027 m) auf die Tourengeher. So flach es anfangs noch war, folgten nun spektakuläre Spitzkehren in steilen Hängen. Letztendlich stand die Gruppe auf dem recht unscheinbaren Gipfel, der jedoch eine grandiose Rundumsicht bot.

Der dritte Tag führte ins Ducantal zum Chrachenhorn (2891 m). Auch hier wurde es immer steiler. Als am Gipfelgrad schließlich noch Schneewächten und darunter wenig verfestigter Schnee zu sehen waren, beschlossen die Tourengeher 30 Meter unter dem Gipfel, es gut sein zu lassen. Es folgte eine traumhafte Abfahrt im Pulverschnee.