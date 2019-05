Drei Teams kämpfen um den zweiten Aufstiegsplatz

In der Fußball-Kreisliga B 2 steht noch die Frage an, wer begleitet den FC RW Reichenbach in die Kreisliga A 2. Hier gibt es noch drei Kandidaten. Die SG Durchhausen/Gunningen hat mit 50 Punkten die besten Chancen. Sie muss aber am Sonntag zum bereits feststehenden Meister. Mit 48 beziehungsweise 47 Zählern folgen die SG Dürbheim/Mahlstetten (empfängt den VfR Wilflingen) und der SV Schörzingen (beim Schlusslicht SG Irndorf/Bärenthal).

FSV Schwenningen II – SpVgg Aldingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 0:1). Der SpVgg Aldingen darf man eine Wiederholung des Vorrundensieges bei der FSV-Reserve zutrauen.

FC Vorwärts Weigheim – SG Gosheim/Wehingen (So., 15 Uhr/2:4). Dem FC Weigheim steht die gute Chance ins Haus, mit einem Heimsieg den ungeliebten Relegationsplatz zu verlassen und ihn dem sonntäglichen Gegner zu überlassen. Da müsste Spannung auf beiden Seiten vorhanden sein.

FC RW Reichenbach – SG Durchhausen/Gunningen (3:0). Die Saison ist für den FC Reichenbach, der vor der Partie den Meisterwimpel überreicht bekommt, gelaufen, aber nicht für den Gast aus der Baar. Die SG Durchhausen/Gunningen kann sich aber eine gute Ausgangsposition schaffen, wenn sie aus Reichenbach einen Dreier mit nach Hause nimmt.

SV Deilingen – SV Böttingen (1:1). Zwei eher gleichstarke Mannschaften. Der SV Deilingen hat den Vorteil des eigenen Platzes. Ob man diesen auch nutzen kann, ist fraglich.

SG Dürbheim/Mahlstetten – VfR Wilflingen (3:2). Die Spielgemeinschaft ist in Dürbheim gefordert, wenn sie am Ende nicht leer ausgehen will. Nur wenn drei Punkte am Platz bleiben, kann die SG weiter mitmischen.

SV Spaichingen – SV Wurmlingen II (2:3). Die Wurmlinger Reserve fährt als Außenseiter nach Spaichingen. Vom SVS erwartet man einen klaren Heimsieg.

SG Irndorf/Bärenthal – SV Schörzingen (0:3 U). Die Gastgeber haben bisher einen Sieg feiern können. Sie gehen am Sonntag in Bärenthal als Außenseiter auf den Platz.