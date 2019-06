Drei Teams aus dem Kreis beim Erdinger-Meister-Cup

Nach der Saison ist vor dem Erdinger-Meister-Cup. So ist es auch in diesem Jahr, wenn am Samstag, 15. Juni, für die Meister aus dem Fußballbezirk Schwarzwald die Vorrunde des beliebten Kleinfeld-Turniers im Bezirk Donau, nämlich auf der Sportanlage des TSV Gammertingen, stattfindet. Neben den Männern sind auch die Frauen bei diesem Turnier am Start. Das Turnier beginnt um 12 Uhr mit den Vorrundenspielen, die Endspiele beginnen gegen 18 Uhr.

Aus dem Bezirk Schwarzwald, sind bis auf den Meister aus der Kreisliga A 1, dem FV Kickers Lauterbach, alle Meister am Start. Dies sind aus der Bezirksliga der SC 04 Tuttlingen, aus der A2 die FSV Schwenningen, aus der B1 die SG TGA/FV 08 Rottweil II, aus der B2 der FC RW Reichenbach, aus der C1 der SV Waldmössingen II, aus der C2 die SG Aichhalden/Rötenberg II und aus der C 3 Türkgücü Tuttlingen.

Insgesamt nehmen 25 Mannschaften, aufgeteilt auf fünf Vorrundengruppen, am Vorrundenturnier in Gammertingen teil. Die sechs Teilnehmer aus dem Bezirk Schwarzwald sind aufgeteilt in drei Vorrundengruppen.

In der Gruppe A spielen neben dem FC RW Reichenbach und Türkgücü Tuttlingen noch der FV Bad Schussenried, die Sportfreunde Bussen und der TSV Eschach II. Die FSV Schwenningen spielt in der Vorrundengruppe B und trifft auf den SV Weingarten, die SG Ersingen, den SV Bergareute und die SG Isingen/Brittheim.

Die Gruppe C bilden die Bezirksvertreter SC 04 Tuttlingen, SV Waldmössingen II, SG TGA/FV 08 Rottweil II, SG Aichhalden/Rötenberg II und komplettiert wird die Gruppe mit dem TSV Straßberg II.

Die Gruppe D bilden der SV Edelweiß Waltershofen, FV RW Weiler II, SV Langenenslingen, SV Bergareute II und die SG Warthausen/Birkenhard. Und in der Gruppe E spielen der FC Ostrach II, SG Öpfingen, FV Molpertshaus, SG Frohnstetten/SV Storzingen und der TSV Ratzenried.

Nach der Vorrunde folgt gegen 15.45 Uhr die K.o.-Runde mit den Achtelfinalspielen, danach stehen das Viertelfinale (ab 16.30 Uhr), das Halbfinale (ab 17 Uhr) und das Endspiel (18) auf dem Spielplan.

Eine Woche später (22. Juni) findet das Finalturnier um den Erdinger-Meister-Cup beim TSV Berghülen (Bezirk Donau/Iller) statt, für das die Meister der Landesligen und der Verbandsliga bereits qualifiziert sind.

Ebenfalls in Gammertingen tragen auch die Frauen-Mannschaften ein Vorrundenturnier um den Erdinger-Meister-Cup aus. Den heimischen Bezirk vertritt dabei Bezirksligameister SpVgg Aldingen, der in der Vorrundengruppe B (ab 12.36 Uhr) auf den FC Inzighofen/Vilsingen/Engelswies 99, TSV Frommern, SSV Ulm 1846 und TSV Grünkraut trifft. In der Gruppe A spielen der FC Bellamont, SG Dettingen, SG Unterdigisheim, SV Eutingen und der SV Mietingen. Das Endspiel findet gegen 17.45 Uhr statt.

Auch die Frauen bestreiten dann das Finalturnier am 22. Juni in Berghülen.