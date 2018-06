Drei Millionen Euro machen aus Hertie Röther

Die ersten roten Einkaufstaschen baumelten am Mittwoch schon von den Handgelenken in der Fußgängerzone. Ein eindeutiges Zeichen: Der Modepark Röther ist eröffnet. Der Einzelhandel der Stadt Tuttlingen hofft sich dadurch Aufschwung: Zum ersten Mal seit der Schließung von Hertie 2009 gibt es wieder ein großes Mode-Kaufhaus in der Innenstadt.

„Es war nicht Liebe auf den ersten Blick“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck bei der Eröffnung und spielte damit auf die Vorgeschichte von Röther an. Das Unternehmen hatte sich damals im Gewerbegebiet an der Ludwigstaler Straße ansiedeln wollen. Da sprach allerdings das Einzelhandelskonzept von Tuttlingen dagegen. Mode soll in die Innenstadt, heißt es darin. Aus dem geplanten Modepark wurde also ein Baumarkt, und das, obwohl Tuttlingen schon damals ein größeres Angebot im Kleidungssortiment vertragen hätte.

Im Gegensatz zu 1992, als er das erste Mal in Tuttlingen war, habe sich die Stadt deutlich verändert, meinte Geschäftsführer Michael Röther. Von „richtig viel los“ hätte sich seine Wahrnehmung zu „hoppla, was hat sich hier getan“ gedreht. Trotzdem habe sein Unternehmen das Interesse am Standort nicht verloren, und Hertie nach langem Leerstand gekauft.

Allein das Gebäudes soll 2,4 Millionen Euro gekostet haben, beim Umbau kamen laut Röther noch einmal drei Millionen Euro hinzu. Eigentlich seien 2,5 Millionen Euro kalkuliert gewesen, einige unerwartete technische Probleme hätten aber weitere Kosten verursacht. Als nächstes stünde nun die Außen-Renovierung an. Für die Fassade gebe es bereits mehrere Überlegungen, spruchreif sei bisher aber keine. Sogar Oberbürgermeister Beck drängt da aber nicht, schließlich beanspruche auch die geplante Sanierung der Bahnhofstraße noch etwas Zeit, meinte er, und sagte an Röther gewandt: „Lassen Sie sich mit der Fassade Zeit, gekauft wird schließlich innen.“

Die Innensanierung ist soweit fertig, auch wenn einige Bohrgeräusche bei der Eröffnung noch von letzten Nachbesserungen zeugten. Insgesamt stehen 5600 Quadratmeter Ladenfläche zur Verfügung, das Restaurant im oberen Stockwerk ist verschwunden. Das Sortiment beherberge „alle gängigen Marken“, versicherte Röther – und durchaus auch einige, die bereits in anderen Tuttlinger Läden vertreten sind.

Dass die Konkurrenz für andere Geschäfte zu groß sein könnte, glaubt Citymanager Alexander Stengelin aber nicht. Zwar würden einige „genau schauen, was hier passiert“, allerdings habe Röther eine Magnetwirkung, die mehr Leute in die Stadt – und hoffentlich auch in andere Läden ziehe.

Darauf setzt zumindest Christoph Haller, Inhaber des Bekleidungsgeschäfts auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnhofstraße. Gerade bei Anzügen und „klassischer Mode“ gehe sein Angebot tiefer, meint Haller. „Zu Hertie-Zeiten haben sie die Leute auch des Öfteren zu mir rübergeschickt“. Ähnliches könnte jetzt wieder passieren. Michael Rosa, Vorsitzender beim Gewerbeverein ProTUT, glaubt aber auch, dass einige Geschäfte noch mehr tun müssen: „Wir vom Gewerbeverein können Leute in die Stadt bringen, aber in die Läden müssen sie sie selber bringen.“

Nach Röther wartet nun eine andere Einzelhandelsbaustelle auf Fortschritt: das geplante Einkaufszentrum im Union-Areal. In der ursprünglich angedachten Form und Größe werde es wohl nicht kommen, meinte Erster Bürgermeister Emil Buschle am Rande der Röther-Eröffnung. Näheres werde im Mai im Gemeinderat besprochen.