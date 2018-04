Drei Athleten, drei Titel: Eine bessere Bilanz hätten die Gewichtheber der ASV Tuttlingen bei den baden-württembergischen Titelkämpfen der Masters in Nagold nicht erreichen können. Mit sechs gültigen Versuchen, 73 Kilogramm im Reißen und 93 Kilogramm im Stoßen wurde Alfred Leopold in der Altersklasse 7 souveräner Landesmeister in der Klasse bis 94 Kilogramm. Ettore Braunbart startete in der Alterklasse 1 bis 77 Kilogramm. Ebenfalls mit sechs gültigen Versuchen, 97 Kilogramm im Reißen und 125 Kilogramm im Stoßen holte er sich zum vierten Mal in Folge den Landestitel. In der gleichen Altersklasse kämpfte Markus Hopf (über 105 Kilogramm) um den Titel. Im Reißen holte er sich drei gültige Versuche und 118 Kilogramm. Allerdings zerrte er sich im letzten Versuch den Oberschenkel. Da er 18 Kilogramm Vorsprung hatte, reichten ihm 120 Kilogramm im Stoßen, um den Titel zu holen.