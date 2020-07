Drei „DonauWellen“ werden erneut mit Wandersiegel ausgezeichnet

Gleich drei der sechs „DonauWellen“-Wanderwege des Donauberglandes sind von den Experten des Deutschen Wanderinstitutes in Marburg (Hessen) geprüft und wieder neu für drei weitere Jahre mit dem Deutschen Wandersiegel als Premiumwege ausgezeichnet worden. Die drei Wanderwege wurden vor Ort intensiv begutachtet. Dabei haben die Prüfer den drei Rundwanderwegen einen ausgezeichneten Zustand attestiert.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit und eine besondere Herausforderung, die Qualität der Premiumwege dauerhaft zu sichern“, erklärt Donaubergland-Mitarbeiterin Anita Schmidt, die die Projektleitung beim Thema Wegemanagement hat. Im Jahr 2014 waren die ersten fünf „DonauWellen“ erstmals zertifiziert und als Premiumwege prämiert worden, 2017 dann erneut. Die ersten drei Wege standen im Frühsommer zur Prüfung an, der Premiumweg „Klippeneck-Steig“ bei Spaichingen und Denkingen, der Premiumweg „Eichfelsen-Panorama“ bei Beuron, Irndorf und Leibertingen und der Premiumweg „Donaufelsen-Tour“ bei Fridingen und Buchheim. Die beiden weiteren werden in diesem Herbst noch folgen, der sechste erst im übernächsten Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Donaubergland wird bei der Unterhaltung und Qualitätssicherung der Premiumwege von den betreffenden Kommunen, von den Mitarbeitern des Kreisforstamtes, von einzelnen Mitgliedern des Schwäbischen Albvereins sowie von den „Wegepaten“ unterstützt. Bei dem bundesweit bisher einzigartigen Projekt „Wegepatenschaften für Premiumwege“ unterstützen führende Firmen wie Aesculap AG, Karl Storz Endoskope, Hammerwerk Fridingen GmbH, WERMA Signaltechnik GmbH & Co. KG sowie die Daimler AG das Projekt Premiumwege von Beginn an. Im vergangenen Jahr kam noch die Firma SHL AG in Böttingen für den sechsten Premiumweg dazu.

Die Prüfung durch die Wanderexperten soll gewährleisten, dass die Wege nachhaltig gepflegt werden und die Qualität der Wege dauerhaft erhalten bleibt, so die Mitteilung.

