Dr. Judith Friedel geht nach fast 30 Jahren in den Ruhestand

Dr. med. Judith Friedel geht in den verdienten Ruhestand. Der Erste Bürgermeister, Emil Buschle, verabschiedete Friedel bei einem Besuch in ihrer gemeinschaftlichen Neuropraxis. Seit 1994 ist sie in der Praxis tätig.

„Mit Dr. Friedel geht nicht nur ein ärztliches Juwel aus Tuttlingen in den Ruhestand. Sie stellte für ihre ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und ihr Praxisteam stets eine wichtige Konstante für das Bestehen der Praxis und deren Weiterentwicklung dar“, betonte Buschle. Über die Praxistätigkeit hinaus war Dr. Friedel konsiliarisch am Klinikum Tuttlingen und hat mit großem und langjährigem Engagement verschiedenste Funktionen in Experten- und Fachgremien begleitet. Darin hat sie sich nicht nur um bessere Therapiebedingungen für behandelte Betroffene, sondern auch für den fachlichen Austausch unter den verschiedenen ärztlichen Disziplinen eingesetzt, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Gut vernetzt hat sie die fachärztliche Weiterbildung auch in ihrer eigenen Praxis großgeschrieben. Dr. Friedel lobt die gute Zusammenarbeit mit Emil Buschle und seinen Mitarbeitenden der vergangenen Jahre, sie fühlte sich von kommunaler Seite stets unterstützt, heißt es in dem Bericht der Stadt weiter. Sie zeigte sich demütig und gleichzeitig stolz auf die geglückte Nachfolgeregelung, die sie mit den ehemaligen Oberärztinnen an der Uniklinik Freiburg, Dr. Brita Fritsch und Dr. Janine Reis, seit Oktober 2019 im Boot, gefunden hat. Zeitgleich mit ihr verabschiedet sich mit ihrer medizinische Fachangestellte, Anita Schiele, nach fast 30-jähriger Mitarbeit in den Ruhestand.