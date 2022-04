DPSG Stamm Tutilo verbringt gemeinsames Wochenende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen der DPSG Stamm Tutilo haben ein gemeinsames Wochenende in der Jugendbegegungsstätte St. Franziskus in Königsheim verbracht. Nach der coronabedingten Zwangspause freuten sich alle umso mehr auf ein bisschen „Lagerleben“ und dementsprechend war die Teilnehmeranzahl hoch. Der unerwartete Wintereinbruch tat der Laune keinen Abbruch, sondern sorgte für die richtige Stimmung am Lagerfeuer und für den Stufenwechsel am Samstagabend.

Ein Besuch auf dem Bauernhof sowie viele verschiedene Bastelaktionen und Spiele sorgten ebenfalls für Begeisterung bei allen Teilnehmern. Als Abschluss des Wochenendes wurde gemeinsam mit Eltern und Interessierten die jährliche Stammesversammlung durch geführt.

Die Vorstände Christian Walterspacher und Sebastian Urbic wurden in ihrem Amt bestätigt, ebenso der Kassier Markus Weidmann und die Kassenprüferinnen Andrea Schneider und Martina Eiberle. Seraphina Börsig wurde aus dem Vorstandsteam verabschiedet.

Das vergangene Jahr wurde reflektiert, sowie ein Ausblick auf die kommenden Aktionen in 2022 gegeben. Die Vorfreude auf das geplante Pfingstlager Anfang Juni ist bereits groß.

Besonders stolz ist der Pfadfinderstamm darauf, dass drei neue Leiterinnen hinzugewonnen werden konnten. Chiara Quattrocchi, Ann-Kathrin Urbic sowie Julia Friedrich werden die Leiterrunde und die Gruppenarbeit in Zukunft unterstützen. Der Fortbestand der Jugendarbeit, welche die DPSG in Tuttlingen seit 1949 mit großem Engagement leistet, kann somit weiterhin gesichert werden.

Weitere Informationen zu Gruppenstunden auf Instagram oder www.dpsgtut.de.