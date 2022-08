Dos Mundos spielen in der Auferstehungskirche

Zum Ausklang der Sommerferien findet am Sonntag, 11. September, in der evangelischen Auferstehungskirche Tuttlingen ein Benefizkonzert der Gruppe Dos Mundos für den Kinderfonds Hütchen der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau statt. Beginn ist um 17 Uhr. Pandemiebedingt musste die Aufführung bereits zweimal verschoben werden.

Die Gruppe Dos Mundos – zu Deutsch „Zwei Welten“ –, das sind die Spanierin Melanie Muñoz (Gesang/Gitarre/Klavier) und der Deutsche Paddy Brohammer (Gitarre/Gesang) Deutscher. Das gibt viel Raum, musikalische Stile und auch Eigenarten der Mentalitäten zusammenzubringen, was den beiden auch mit sehr viel Humor gelingt, teilt die Caritas in einer Vorschau mit. Dos Mundos sind mittlerweile nicht mehr nur in Süddeutschland ein Begriff. Bis nach Kassel und ins benachbarte Ausland sind sie schon gereist. Beim Straßenmusik-Festival in Herrenberg 2019 gewannen sie sogar einen Jurypreis und waren im Vorprogramm von Fools Garden zu sehen.

„Espiritu del Sur“ ist eine Konzertreihe, deren Schwerpunkt auf Liedern zur inneren Einkehr liegt. Neben eigenen Kompositionen gibt es auch viele Perlen von Songpoeten wie León Gieco, Mercedes Sosa, Violeta Parra und Joan Baez zu hören. Gesunden wird in verschiedenen Sprachen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Kinderfonds Hütchen wird gebeten.

Der Kinderfonds Hütchen wurde von der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau gegründet. Er setzt sich für Chancengleichheit und Minderung von Kinderarmut für alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis Tuttlingen ein. Weitere Informationen unter: www.kinderfonds-huetchen.de