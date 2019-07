Doro wünschte sich spezielles Mineralwasser für den Backstage-Bereich

Stars und ihre Allüren: Welche Sonderwünsche hat welcher Star? Was muss beim Catering im Backstage-Bereich auf den Top-Act beim Honberg-Sommer warten? Welche ausgefallenen Nachfragen die Künstler in diesem Jahr haben, beleuchten wir in dieser Serie.

Marika Vencel ist Teil der fünfköpfigen Crew, die in dieser Saison unter anderem für das Catering der Stars zuständig ist. Der gebürtigen Berlinerin fällt zuvorderst Joris ein, der am Freitag auf der großen Bühne stand und zum Essen klassisches Gulasch mit Spätzle serviert bekam. „Er hat nochmal nachgeschöpft, es muss ihm also geschmeckt haben“, sagt die 37-Jährige und fügt hinzu: „Besonders war aber vor allem, dass er seine eigenen Behälter-Dosen für unsere zubereiteten Sandwiche mitgebracht hat. Die legen wir sonst immer in Papiertüten in die Band-Busse. Auf Joris‘ Dosen standen dann große Aufkleber mit seinem Namen und, ob etwas vegan sein soll oder nicht.“

Bis jetzt gab es scheinbar zwei Zwischenfälle, in denen nicht alles ganz nach Plan gelaufen ist. Der Vorsänger von Milow, Marius Bear, habe sich zum Beispiel einen Kaffee zubereitet und dafür die bereitgestellte Kaffee-Maschine einer Mitarbeiterin des Honberg-Sommers benutzen wollen. Bear sei jedoch davon ausgegangen, dass die Bohnen leer sind und habe deshalb versucht, selbige Nachzufüllen. Allerdings leerte er die Bohnen in das für Kaffee-Pulver zuständige Fach, woraufhin die moderne Maschine laut anfing zu rappeln, sagt eine Kollegin von Vencel. Kaputt sei sie glücklicherweise nicht gegangen – Bear scherzte dennoch: „Ich glaube, meine Gage hätte nicht gereicht, um diese Kaffee-Maschine zu bezahlen.“

Bei Namika am Mittwoch sei wiederum völlig durchnässt ein Mitglied ihrer Crew auf die Mitarbeiter des Honberg-Sommers zugekommen. „Er kam recht grimmig schauend zu uns und fragte nur, ob es noch Salatsoße und ein Handtuch für ihn gebe. Scheinbar hat er die Salatsoße zu stark geschüttelt, sie ist aufgegangen und hat sich über ihn verteilt“, erzählt Nele Fauser, Mitarbeiterin der Tuttlinger Hallen.

Grundsätzlich seien die Stars in diesem Jahr aber völlig unkompliziert. „Matthias Reim wollte zum Beispiel nur Süßigkeiten, einen Obstteller und einige deftige Kekse“, erzählt Vencel. Generell würde das Catering den Künstlern Käse-, Obst-, Gemüseplatten und einige weitere Leckereien zur Verfügung stellen. „Wenn es dann zusätzliche Wünsche gibt, besorgen wir das natürlich auch. Die Künstler vom Varieté wollten zum Beispiel einen einzigen Schokokuss, den sie dann für ihren Auftritt verwendet haben.“ Fast jeden Tag gäbe es außerdem einen Veganer in der Crew der Künstler – zum Beispiel hätten die Sängerinnen und Sänger der „a cappella Nacht“ einmal vegan und einmal vegetarisch bestellt. Auch Namika wünschte sich eine vegetarische Suppe und Gemüse. „Außerdem wollte sie kein Schweinefleisch aber das haben wir hier oben sowieso nicht. Wir bieten hauptsächlich Fleisch von Huhn und Rind an“, sagt Vencel.

Eine kleine Besonderheit gab es dann aber doch noch: Für die Queen of Metal „Doro“ musste spezielles Mineralwasser der Marke Fachingen besorgt werden. Warum? Das weiß vermutlich nur die Sängerin selbst.