Dorfbrunnen in Esslingen erstrahlt im neuen Glanz

Der Dorfbrunnen am Winterberg im Stadtteil in Esslingen wurde rundum erneuert und erhielt als historisches Wahrzeichen nun seinen ehemaligen Glanz zurück. In 125 Arbeitsstunden hat Restauratorin Katrin Hubert aus Konstanz den gusseisernen Brunnen saniert und mit neuen Beschichtungen versehen, schreibt die Stadtverwaltung Tuttlingen in einer Mitteilung.

Ziel dabei sei es gewesen, eine möglichst originalgetreue Farbgebung zu rekonstruieren, obwohl die ursprünglichen Farbschichten durch früheres Sandstrahlen nicht mehr vorhanden waren. Der Brunnen wurde in der früheren Eisengießerei in Immendingen hergestellt und im Jahre 1876 von M. Reuter gestiftet.

Nicht nur der Brunnen selbst profitierte von den Maßnahmen. Im Nachgang zur Straßen- und Kanalbaumaßnahme von 2019/20 sollte der Platz als Aufenthaltsbereich neugestaltet werden. Die Pflasterbauarbeiten führte Firma Paul Saum, Hohenfels-Liggersdorf aus, die Wasser-Installation Firma Riess-Luz aus Tuttlingen. Sämtliche Arbeiten wurden im September abgeschlossen, die Baukosten liegen bei knapp 40 000 Euro. Die Planung und Bauleitung für dieses Sanierungsprojekt erbrachte die städtische Umwelt- und Grünplanung.