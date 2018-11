Doppelschicht für die HSG Frittlingen-Neufra

In der Handball-Bezirksliga der Männer dürfte die HSG Baar ihre Siegesserie auf zehn Spiele ausbauen. Der Tabellenführer trifft im Derby auf den Achten Fridingen/Mühlheim II. Der TV Spaichingen gastiert zum Mittelfeldduell bei der HSG Hossingen-Meßstetten. In der Bezirksklasse muss der Vorletzte Frittlingen-Neufra zweimal antreten. Gegen den Zweiten VfH Schwenningen und den Dritten Winterlingen-Bitz sind die Aussichten auf Punkte eher gering. Der Tabellenführer TV Aixheim II reist als Favorit zum Schlusslicht HSG Rietheim-Weilheim II. Die HSG Baar II spielt in Ostdorf/Geislingen. In Spaichingen findet das Derby zwischen dem TSV Balgheim und dem TV Spaichingen II statt.

Bezirksliga Männer

HSG Hossingen-Meßstetten – TV Spaichingen (Sa., 19.30 Uhr; Heuberghalle Meßstetten). Beide Mannschaften haben bislang vier Siege auf dem Konto und stehen im gesicherten Mittelfeld. Es ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten.

HSG Baar – HSG Fridingen/Mühlheim II (Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Der gastgebende Tabellenführer ist als einziges Team noch ohne Punktverlust. Die Gäste aus der unteren Tabellenhälfte sollten nicht unterschätzt werden. Die Donautal-HSG ließ in den vergangenen Spielen einen Aufwärtstrend erkennen und will sich weiter Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Neckartal (So., 17 Uhr; Schloßparkhalle Geislingen). Mit dem Heimvorteil im Rücken wird Ostdorf/Geislingen versuchen, den letzten Platz zu verlassen. Aber auch die HSG hat nur drei Punkte mehr auf dem Konto und nichts zu verschenken.

HSG Albstadt II – HSG Rottweil II (Mazmannhalle Albstadt-Ebingen). Nach einem guten Saisonstart warten die Albstädter seit vier Spielen auf einen Punktgewinn. Die Gastgeber sind nicht mehr weit von den Abstiegsplätzen entfernt. In eigener Halle streben sie die Wende an. Die Gäste wollen punkten, um den zweiten Platz zu verteidigen.

TG Schömberg – TV Streichen (Sporthalle Schömberg). Für den TVS lief es bisher nicht nach Wunsch. Erst zwei Siege stehen zu Buche. Nun wartet ein hartes Stück Arbeit. Die gastgebenden Schömberger liegen auf dem dritten Platz und wollen den Anschluss zu den Spitzenmannschaften nicht abreißen lassen.

Bezirksklasse Männer

VfH Schwenningen – HSG Frittlingen-Neufra (Fr., 20.15 Uhr; Leintalhalle Frittlingen). Der Zweite Schwenningen tritt auswärts zum Heimspiel an und will den Kontakt zu Spitzenreiter Aixheim II nicht abreißen lassen. Der Vorletzte Frittlingen-Neufra peilt den zweiten Sieg an, ist aber nur Außenseiter.

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Aixheim II (So., 13 Uhr; Mühlauhalle Tuttlingen). Vom Papier sollte es eine klare Angelegenheit sein. Schlusslicht Rietheim-Weilheim II hat erst einmal gewonnen und Tabellenführer Aixheim II noch nicht verloren.

TG Schömberg II – TV Onstmettingen (15 Uhr; Sporthalle Schömberg). Beide Teams haben je zwei Siege auf dem Konto. Die Gäste ließen in den vergangenen Spielen mit zwei Siegen einen Aufwärtstrend erkennen.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Baar II (15.15 Uhr; Schloßparkhalle Geislingen). Mit einem Heimsieg könnte die HK ihr Punktekonto ausgleichen und in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen. Die HSG hat zweimal in Serie nicht gewinnen können und wird an die guten Ergebnisse vom Saisonstart anknüpfen wollen.

TSV Balgheim – TV Spaichingen II (17 Uhr; Schillersporthalle Spaichingen). Die Balgheimer können bei einem Derbysieg den Anschluss zu den Spitzenmannschaften herstellen. Es ist mit einem offenen Schlagabtausch zu rechnen. Ein Favorit ist aber nicht zu erkennen.

HSG Frittlingen-Neufra – HWB Winterlingen-Bitz (Leintalhalle Frittlingen). Der Vorletzte Frittlingen-Neufra braucht jeden Punkt im Abstiegskampf. Der Dritte Winterlingen-Bitz will den Anschluss zu den Spitzenmannschaften nicht verlieren.