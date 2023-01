Doppelpremiere im Scala-Kino

Das Tuttlinger Scala zeigt am 26. Januar um 20 Uhr mit dem Kurzfilm „Hie“ und dem Science Fiction Streifen „Capslock Superstar samplen den Urknall“ zwei Filme des Fridinger Künstler und Regisseurs Jeremias Heppeler als Deutschland-Premiere.

„Hie“ ist dabei eine waschechte Tuttlinger Produktion, gedreht in der Kreisstadt und im Donautal durch die Kamera des Tuttlinger Videografen Simon Trommer und mit einem Soundtrack von Christof Heppeler. Die Dystopie erzählt die Geschichte einer nicht näher benannten globalen Katastrophe als Kammerspiel mit Bertold Biesinger vom Theater Lindenhof in der Hauptrolle. Weitaus bunter und anarchischer ist “„Capslock Superstar samplen den Urknall“, eine überdrehte Hommage an Klassiker wie Star Trek, die Heppeler gemeinsam mit seinen Schweizer Kollegen und Kolleginnen DAIF und Jessica Jurassica rund um den Bodensee mit großem Ensemble und zahlreichen Spezialisten und Spezialistinnen drehte: Um die drohende Apokalypse durch ein alles verschlingendes Schwarzes Loch zu verhindern, bleibt der Popband „Capslock Superstar“ nur eine Lösung: Sie muss zum Anfang der Zeit reisen, um dort den Urknall zu samplen: Eine wilde Odyssee beginnt.

Karten gibt es unter www.scala-tuttlingen.de