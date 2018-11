Doppel-Derby im Tabellenkeller

In den Derbys der Handball-Bezirksliga und -Bezirksklasse der Frauen treffen die HSG Fridingen/Mühlheim und die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen aufeinander an. In beiden Partien geht es für die zweiten und dritten Mannschaften um Punkte für den Klassenverbleib. In der Frauen-Bezirksliga ist dSpaichingen Außenseiter beim Dritten TG Schwenningen.

Bezirksliga Frauen

TV Spaichingen – TG Schwenningen (Sa., 17.30 Uhr; Schillersporthalle). Der Dritte Schwenningen kann sich mit einem Sieg auf den zweiten Platz verbessern. Die Spaichingerinnen können unbeschwert in das Spiel gehen. Sie stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld, werden dem Favoriten aber ein Bein stellen wollen.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II (18 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende Niederlagen hinnehmen und stehen weiter im Abstiegskampf. Seit zwei Heimspielen sind die Gastgeberinnen ohne Niederlage, werden sich mit einem weiteren Erfolg Luft verschaffen wollen. Die HSG NTW hat einen Punkt mehr auf dem Konto, ging auswärts bisher leer aus.

TSV Dunningen – HK Ostdorf/Geislingen (So., 15.15 Uhr; Wehle-Sporthalle). Der Vierte Dunningen führt das Mittelfeld an. Schlusslicht Ostdorf/Geislingen hat zuletzt den zweiten Saisonsieg eingefahren und wird versuchen, mit neuem Selbstvertrauen die rote Laterne abzugeben.

Bezirksklasse Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III (Sa., 14.30 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Beide Mannschaften konnten sich am vergangenen Wochenende über den ersten Sieg in dieser Saison freuen und gehen motiviert in dieses Abstiegsduell. Der Sieger kann sich etwas Luft verschaffen.