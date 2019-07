Donewagges feiern nun ihr Jubiläum

Eigentlich ist das Fest etwas verspätet. Denn schon im vergangenen Jahr wollten die Donewagges ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Aber im Sommer 2018 konnten sie nach eigenen Angaben keinen geeigneteten Termin in der Angerhalle buchen. Für die Donewagges kein Problem: Sie feiern einfach stattdessen nun einfach dieses Jahr.

„Pochendes Hämmern hallt durch den hohen Raum, kratzend-krächzend wird geschliffen. Abgehobelte Materialien segeln vom Tisch und landen auf dem Boden.“ So habe 1983 alles begonnen als einige Mitglieder der Männer-Gymnastikgruppe des Fußballvereines Möhringen, der Ranzengarde, wie sie genannt wird, einen Kurs zur Herstellung von Pappmache-Köpfen belegten.

Da die hergestellten Köpfe den Häuptern von Baseler Guggenmusikern glichen, beschlossen die Bastler, eine eigene Guggenmusik zu gründen. So fanden sich Mitglieder der Ranzengarde, der Stadtkapelle und ehemalige Mitglieder des Fanfarenzuges zusammen, um erstmals als „Donewagges“ an der Fasnet 1983 Guggenmusik-Melodien zu verbreiten.

Seither haben sich die Möhringer Donewagges zu einem festen Bestandteil im kulturellen Leben, vor allem für und während der Fasnet, gemausert und sind aus dem Leben im Städtle nicht mehr wegzudenken. Von Anfang an sind nur Männer Mitglied, derzeit sind es 36. Das Jubliämusfest unter dem Motto „Walking on sunshine“ geht am Samstag (20. Juli) um 16 Uhr mit den Schindelbruckmusikanten aus Zimmern los. Ab 18 Uhr ist dann der Fanfarenzug Möhringen mit der Zunftgarde an der Reihe.

Um 18.30 Uhr kommen dann die Duddler Musigg aus Tuttlingen und die Pfuutzger Musik aus Seitingen-Oberflacht, bevor dann um 19 Uhr die Möhringer Stadtkapelle spielt. Ab 20 Uhr ist dann noch einmal die Duddler Musigg aus Tuttlingen und um 20.30 Uhr die Stadtkapelle Möhringen an der Reihe.

Ab 21.30 Uhr spielt noch einmal die Pfuutzger Musigg aus Seitingen-Oberflacht bevor ab 22 Uhr die Band Rockatonixx live spielen wird.