Donauwellen auf dem Kloster-Parkplatz

Am bundesweiten „Tag des Wanderns“ am Samstag, 14. Mai, gibt es wieder eine Vielzahl von Wanderungen. Auch die Donaubergland Tourismus GmbH bietet an diesem Tag eine geführte Wanderung an. Geschäftsführer Walter Knittel nimmt interessierte Wanderbegeisterte mit auf einen Teil des Donauwellen-Premiumwegs „Eichfelsen-Panorama“, heißt es in einer Ankündigung.

Treffpunkt ist um 13.45 Uhr in Beuron am Kloster-Parkplatz. Die Tour ist knapp acht Kilometer lang, wird etwa 2,5 Stunden dauern, da doch 300 Höhenmeter zu bewältigen sind. Die Tour führt über den „Irndorfer“ Teil der Donauwelle zum Eichfelsen und zurück. Um 14 Uhr fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos mit einem Bus zur Haltestelle St. Maurus. Von dort startet die Wanderung und führt hinauf zu den Irndorfer Aussichtsfelsen und wieder über den alten „Fuhmannsweg“ zurück nach Beuron bis zum Kloster. Parkmöglichkeiten gibt es beim Kloster oder beim Bahnhof. Gutes Schuhwerk und angepasste Kleidung ist erforderlich. Wanderstöcke werden empfohlen. Eine Anmeldung ist erwünscht bis Freitag, 13. Mai, telefonisch unter 07461/780 16 75 oder per E-Mail an info@donaubergland.de.

Gleichzeitig bieten Bäcker der Bäcker-Innung Tuttlingen-Rottweil an diesem Nachmittag von 13 bis 17 Uhr im Rahmen der Donauwellen-Aktionswochen beim Kloster-Parkplatz Donauwelle gegen ein kleine Spende zum Probieren an.