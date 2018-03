Donauwehr: Umweltminister bleibt ablehnend

Landesumweltminister Franz Untersteller (Bündnis 90/die Grünen) hat jetzt die Kleine Anfrage des Tuttlinger Landtagsabgeordneten und Justizministers Guido Wolf (CDU) in Sachen Donauabsenkung am Scala-Wehr in Tuttlingen beantwortet. In der Antwort zeigt sich: Zu einem Absenken des Wehres um einen Meter von April bis Oktober wird es unter der Ägide von Untersteller wohl keine Alternative geben.

Mit der Kleinen Anfrage, die von einem Minister eher ungewöhnlich ist, ging es Wolf darum, das zuständige Umweltministerium auf die besondere Bedeutung der Thematik in Tuttlingen hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass alle verfügbaren rechtlichen Spielräume ausgenutzt werden – zumal es etwa mit der Donauversickerung in Immendingen eine geologische Besonderheit gibt. Diese ist dafür verantwortlich, dass in den Sommermonaten das Wasser der Donau regelmäßig vollständig vor Möhringen im Untergrund verschwindet und in die Aach fließt.

Doch: „Die Ansicht, dass es sich bei der Donauversickerung zwischen Immendingen und Tuttlingen-Möhringen um ein welt- oder jedenfalls europaweit einmaliges Phänomen handelt, wird nicht geteilt“, schreibt Untersteller. So seien Schlucklöcher und Bachschwinden in Karst-Landschaften typisch. Als Beispiele nennt er die Mittlere Wutachschlucht sowie den südlichen Harz und die Mährische Karst in Tschechien.

Versickerung hat kaum Einfluss

Die Versickerung sei nicht dafür verantwortlich, dass es Defizite in der Wasserqualität der Donau gebe. Diese würden vor allem durch den 2,8 Kilometer langen Staubereich mit einer langen Aufenthaltszeit des Wassers vor dem Scala-Wehr entstehen: „Die Versickerung verschärft zwar dieses Problem, ist aber nicht die Ursache“, betont Untersteller.

Ein Aufstau ist derzeit nicht zulässig, da die wasserrechtliche Erlaubnis zum Aufstauen der Donau zum Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen ist: „Sollte der Antrag der Stadt Tuttlingen vom 16. Oktober 2017 von der zuständigen Wasserbehörde abgelehnt werden, wäre ein Aufstau der Donau auch weiterhin nicht zulässig“, teilt Untersteller mit. Es sei davon auszugehen, dass das bisherige Wehrmanagement der Stadt Tuttlingen nicht ausreiche, um die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRL) zu erreichen. So könne etwa die Durchlässigkeit für Fische am Wehr nicht hergestellt werden.

Frei fließende Donau bevorzugt

Untersteller weist darauf hin, dass das Absenken des Wehrs um einen Meter keine Maximalforderung sei. Eine sicherere Lösung, um die Wasserqualität nach Vorgabe der EWRL zu erlangen, sei die frei fließende Donau ohne Aufstau: „Die weitere Zulassung – auch eines um einen Meter abgesenkten Staus – wäre demgegenüber fachlich mit Abstrichen verbunden.“ Untersteller geht davon aus, dass die Absenkung auf die „Artenzusammensetzung und Individuenanzahl des Fischbestandes sowie auf die Sohllebewesen des Gewässers positiv“ wirkt. Der Lebensraum für einen naturnahen Fischbestand würde deutlich verbessert.

Auch die neuen Filtrationsanlagen in Kläranlagen an der Elta, die jüngst errichtete Fischtreppe in Möhringen und die inzwischen erfolgte Beseitigung der Uferbefestigung würden der Wasserqualität der Donau förderlich sein: „Nur in Kombination und in der Summe aller Maßnahmen kann der gute ökologische Zustand erreicht werden“, schreibt Untersteller.

Die Stadt lässt die Wehranlage auf ihre Standfestigkeit hin überprüfen. Das Gutachten ist notwendig, um einen weiteren Betrieb über das Jahresende hinaus beantragen zu können.

