Donauwehr: Tuttlingen scheitert mit Eilantrag

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat den Eilantrag der Stadt Tuttlingen, das Donauwehr bis zu einer endgültigen Entscheidung weiterhin in den Sommermonaten aufzustauen, abgelehnt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass durch die Aufstauung die Wasserqualität und die Durchgängigkeit der Donau gefährdet seien.

Mitte September hatte die Stadt Tuttlingen gegen den Bescheid des Landratsamtes Klage eingereicht. Diesem zufolge darf die Donau künftig nur noch einen Meter weniger als früher aufgestaut werden, und das auch nur, wenn der Fluss eine bestimmte Durchflussmenge erreicht hat. Zudem muss an der Groß Bruck eine Rauhe Rampe für Fische eingebaut werden. Nach der Klage entschied der Gemeinderat Ende November zudem, einen Eilantrag zu stellen, um das Wehr, in der Zeit, in der die Klage anhängig ist, hochfahren zu können.

Diesen Eilantrag hat das Verwaltungsgericht Freiburg abgelehnt. Auf der 25-seitigen Begründung des Gerichts geht es im wesentlichen darum, auch weiterhin eine gute Wasserqualität zu gewährleisten. In den Augen des Gerichtes ist diese aber durch die Aufstauung gefährdet. Es stützt sich laut Pressesprecher Klaus Döll dabei auf die Feststellungen im Abschlussbericht der Untersuchungen durch ein gewässerökologisches Labor vom Januar 2016.

Weiter schreibt das Gericht: „Da nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen sei, dass das Bewirtschaftungsziel der Herstellung eines guten ökologischen Zustandes mit dem Vorhaben der Stadt Tuttlingen erreicht werden könne, käme der Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung nur in Betracht, wenn der Stadt Tuttlingen schwere und irreversible Nachteile drohten. Dies sei aber nicht der Fall.“ Aufgrund eines vorliegenden Gutachtens könne angenommen werden, dass die Bäume durch die stufenweise Absenkung ausreichend Zeit hätten, sich an den abgesenkten Wasserstand der Donau und eine eventuelle Absenkung des Grundwasserspiegels anzupassen. Zudem sei fraglich, ob es zu dem von der Stadt befürchteten schrittweisen Abbrechen der Ufer der Donau kommen würde. Selbst wenn Sicherungsmaßnahmen erforderlich sein sollten, könnten diese nach Abschluss des Hauptsacheverfahrens wieder rückgängig gemacht werden. Für die Stadt sei es zumutbar, mit dauerhaften Umstrukturierungsmaßnahmen bis zur Entscheidung in der Hauptsache abzuwarten und lediglich vorläufige Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, so das Gericht. Die von der Stadt befürchtete Veränderung des Stadtbildes stelle ebenfalls keinen irreversiblen Zustand dar.

Stadt kann Beschwerde einlegen

Oberbürgermeister Michael Beck ließ über seinen Referenten Benjamin Hirsch ausrichten: „Wir sind natürlich enttäuscht von dem Beschluss.“ Da der Stadt der umfangreiche Beschluss aber erst am späten Donnerstagnachmittag vorgelegen habe, will die Stadt nun als nächstes die angeführten Gründe mit ihrem Rechtsanwalt „genau analysieren“ und dann das „weitere Vorgehen beraten“.

Landrat Stefan Bär ist froh über die Entscheidung: „Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg bestätigt die Entscheidung des Landratsamtes und ist in der Begründung eindeutig. Im Rahmen des im einstweiligen Rechtsschutzverfahren Möglichen besteht damit für alle Beteiligten die notwendige Klarheit.“

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadt Tuttlingen kann in den nächsten zwei Wochen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einlegen. Erst nach diesem möglichen Beschwerdeverfahren wird laut Döll entschieden, wie weiter verfahren und auf wann das Hauptverfahren terminiert wird.