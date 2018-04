Donautal-Zweite kassiert nächste Pleite

Die zweite Mannschaft der SG Donautal Tuttlingen hat in der Schach-Bezirksliga erneut verloren und bleibt weiter am Tabellenende. Beim SV Rottweil endete der Vergleich 2,5:5,5. Die Gastgeber waren an allen acht Brettern den Donaustädtern nominell weit überlegen. Zumal die SG an zwei Brettern mit Ersatzspielern antreten musste.

An Brett eins und Brett zwei konnten die Rottweiler trotzdem nicht voll punkten. Am Spitzenbrett hatte Alessandro Bedeschi gegen Ende der Partie sogar die Chance, das Spiel zu seinen Gunsten zu drehen. Aber in angespannter Lage nahm er das Remisangebot seines Gegners an. Auch an Brett zwei holte Julian Mumper gegen den Rottweiler Klaus Hummel ein verdientes Remis. An Brett drei büßte Jürgen Keim eine Figur ein und musste sich trotz starker Gegenwehr geschlagen geben. Rottweil ging 2:1 in Führung.

Hermann Margrander an Brett fünf stellte einmal mehr seine Zuverlässigkeit unter Beweis und sicherte der SG einen weiteren halben Punkt. Am vierten Brett rief Bernd Seifritz seine bisherige Leistung nicht ab. Er kam aus der Eröffnung heraus nie richtig ins Spiel. In kritischer Lage unterlief ihm ein Fehler, den sein starker Gegner Edgar Eckwert ausnutzte. Durch die Niederlage hatten sich die Neckarstädter auf 3,5:1,5 abgesetzt.

Lothar Schwalm an Brett sechs erwischte auch keinen guten Tag. Er konnte die Partie zwar lange Zeit offen halten. Es schlichen sich mit zunehmder Spieldauer kleine Fehler ein, die die Partie zu Gunsten seines Gegners kippen ließ. An Brett sieben gestaltete Stefan Raiber seine Partie ebenfalls lange offen, bis ihm bei einem Figurenabtausch der entscheidende Fehler unterlief. Im Bemühen, seinen Turm vor dem gegnerischen Läufer zu schützen, übersah er, dass sein Springer in starker Position ungedeckt war. Dieses Geschenk nahm sein Gegner an.

Beim Zwischenstand von 5,5:1,5 für Rottweil holte Heiner Görlitzer an Brett acht den einzigen vollen Punkt für Tuttlingen. Sein Gegner hatte einen starken Königsangriff und opferte seinen Läufer. Die Rechnung ging nicht auf, da Görlitzer mit einer Figur mehr seinen König ausreichend schützen konnte. Im Gegenzug schnürte er seinen Gegner weiter ein, was mit einem Matt gekrönt wurde. Am Samstag, 28. April, trifft die Tuttlinger Zweite am letzten Spieltag auf den Ersten der Bezirksliga, den SV Winterlingen.