Donautal Tuttlingen feiert 7:1-Sieg

Die Schachgemeinschaft Donautal Tuttlingen hat am sechsten Spieltag der Bezirksliga gegen Turm Albstadt 7:1 gewonnen. Damit liegen die Tuttlinger mit einem Punkt Vorsprng auf einem Aufstiegsplatz.

Gunther Kaufmann brachte die Tuttlinger in Führung. An Brett acht gab es von Ivan Topic einen weiteren Sieg der SG. Es folgten zwei Unentschieden von Norbert Bengsch gegen Markus Appenzeller und Andreas Hahn gegen Alexander Schönegg. Dessen Vater und Albstadt-Urgestein Rolf Schönegg musste sich dem Tuttlinger Christian Kinkelin geschlagen geben. Damit führten die Donaustädter 4:1. An den oberen beiden Brettern erhöhten Patrick Marquardt und Kurt Sulzbacher auf 6:1, ehe Julian Mumper nach vier Stunden seine Partie mit einem Sieg zum 7:1-Endstand beendete.