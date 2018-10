Donautal-Teams wollen auswärts punkten

In den überregionalen Handballligen treten dieses Wochenende alle Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen auswärts an.

Württembergliga Männer

HSG Böblingen/Sindelfingen – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 19.30 Uhr; Sommerhofenhalle Sindelfingen). Die HSG-Männer reisen zum Aufsteiger Böblingen/Sindelfingen, der ein Jahr nach der Donautal-HSG den Sprung in die Württembergliga geschafft hat. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie erhofft man sich bei den Gästen wieder ein Erfolgserlebnis. Drei der vier Siege gelangen dem Aufsteiger in heimischer Halle, zuletzt war man sogar auswärts erfolgreich (32:30 beim TV Flein). Damit sollte die Mannschaft von Mike Novakovic gewarnt sein. An den möglichen Chancen haperte es in den vergangenen Spielen jedoch nicht. Allein gegen Schwaikheim haderte Novakovic wegen vieler Fehlwürfe. „Wir haben mehr als 30 Würfe verschossen“, sagte er nach dem Spiel. Von dem dünn besetzten Kader wird viel abverlangt. Laut Novakovic muss man sich nach dem guten Start wieder steigern und schnell aus der Gefahrenzone kommen. Nicht mit dabei sein kann Louis Schick, andere Spieler spielen mit Schmerzen oder angeschlagen. Das Spiel in der Sindelfinger Sommerhofenhalle scheint ausgeglichen und die Gäste wollen sich für den hohen Aufwand wieder mit einem Punktgewinn belohnen.

Württembergliga Frauen

SC Lehr – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 16 Uhr; Sporthalle Ulm Nord). Das Frauenteam der HSG Fridingen/Mühlheim reist hochmotiviert nach Ulm. „Unser Team ist mental gut drauf. Wir haben gute Spiele abgeliefert und auch den Willen, gegen Lehr zu punkten“, sagt HSG-Coach Frank Rohrmeier. Vor seinem Team steht eine etwa zweistündige Anfahrt in die hartzfreie Halle im Norden Ulms. „Die hartzfreien Hallen dort sind nicht gerade ein Vorteil, aber wir müssen uns darauf einstellen, auch wenn es ungewohnt ist. Es ist etwas komplett anderes, mit dem Ball umzugehen“, so Rohrmeier, der vor dem Spiel warnt: „Der Tabellenstand hat keine große Aussagekraft. Es ist schwer, in Ulm zu punkten und wir wissen was auf uns zukommt.“ Der SC Lehr verlor bislang alle vier Saisonspiele, musste allerdings auch schon gegen den TV Nellingen II (17:36) und die SG Hofen/Hüttlingen antreten (25:35). Beide finden sich ebenso wie die HSG im oberen Tabellendrittel wieder. Nach dem ersten Spieltag daheim (19:22 gegen die SG Burlafingen/Ulm) standen für den SC drei Auswärtsaufgaben in Serie an, nun empfängt man die Donautal-HSG. Diese hat gute Chancen, ihre Erfolgsserie in Ulm fortzusetzen und ungeschlagen zu bleiben.

Landesliga Männer

TEAM Esslingen – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 20 Uhr; Schelztor-Sporthalle Esslingen). Seit zwei Wochen stimmen bei der HSG Rietheim-Weilheim nicht nur die Leistungen, sondern auch die Ergebnisse. Auf die Erfolge beim TSV Dettingen/Erms (30:30) und gegen die HSG Rottweil (23:21) will Dirk Salmens Mannschaft weiter aufbauen. Esslingen ist ein schlagbarer Gegner, der mit 5:5-Punkten auf Platz sechs angesiedelt ist. Zu Hause holte der Gastgeber zwei Siege aus zwei Spielen. HSG-Neuzugang Till Oeschger, der den gewechselten Simon Storz bei der HSG ersetzen soll, hat entscheidend zu den Punktgewinnen beigetragen und die Gäste hoffen auch am Samstag auf seine Treffsicherheit. In den letzten zwei Spielen gelangen Oeschger 17 Treffer, dazu ist er ein treffsicherer Sieben-Meter-Werfer.

HSG Albstadt – TV Aixheim (Samstag, 20 Uhr; Mazmannhalle Albstadt-Ebingen). Die Gäste haben ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Die HSG Albstadt konnte alle bisherigen fünf Saisonspiele für sich entscheiden. Unter anderem schickte man die Pfullinger Reserve mit 32:23 wieder nach Hause. Vergangene Woche tat man sich beim TV Großengstingen schwer, behielt aber die Punkte (32:29). Es wäre eine Überraschung, wenn das Gästeteam auch in diesem Spiel zu Punkten kommt. Bei den zwei Saisonsiegen gegen den TSV Dettingen/Erms (27:22) und Esslingen (23:20) überzeugte vor allem die TVA-Defensive. Wenn das Angriffsspiel noch optimiert werden kann und sich die Mannschaft weiter gut einfindet in der Liga, kann man auch die HSG Albstadt vor Probleme stellen. Trotz allem reist das Team von Holger Hafner als Außenseiter nach Ebingen.