Donautal-Reserve will an Schwenningen vorbeiziehen

In der Handball-Bezirksliga Männer stehen an diesem Wochenende für die HSG Fridingen/Mühlheim II und die TG Schwenningen jeweils zwei Spiele auf dem Programm. Das direkte Duell dieser beiden Teams wird am Freitag in Mühlheim ausgetragen. Am Sonntag fährt der TV Spaichingen als Favorit zur TG in die Deutenberghalle, die Donautal-HSG ist dann bei der HK Ostdorf/Geislingen zu Gast. Am Samstag hofft die Aixheimer Reserve auf ein Erfolgserlebnis gegen Albstadt II.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – TG Schwenningen (Freitag, 20.30 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). In eigener Halle wird die HSG versuchen, den Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen, um dann in der Tabelle an den Schwenningern vorbeizuziehen. Doch die Gäste werden mit ihrer ganzen Erfahrung dagegen halten.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Hossingen-Meßstetten (Freitag 20.30 Uhr Sporthalle in Bitz). Diese beiden Mannschaften führen das Mittelfeld an und kämpfen noch um den dritten Platz, den zur Zeit die Gäste einnehmen. Im Hinspiel gab es ein Unentschieden. Nun setzt der HWB auf den Heimvorteil.

TV Aixheim II – HSG Albstadt II (Samstag, 17.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel wollen die Aixheimer vor eigenem Publikum den Spieß umdrehen. Sie werden auch versuchen, sich vom vorletzten Platz zu verabschieden. Doch die Gäste die mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld liegen werden sich bestimmt nicht verstecken.

HSG Neckartal – TV Streichen (Samstag, 19.30 Uhr; Neckarhalle in Oberndorf). Die Gastgeber liegen auf dem drittletzten Platz und wollen sich weiter Luft nach hinten verschaffen. Doch der Tabellenletzte aus Streichen hat noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt und will diese auch nutzen. Im Hinspiel gab es eine Punkteteilung.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Die Gastgeber liegen im gesicherten Mittelfeld und können ohne Druck in diese Partie gehen. Dagegen sollten die Gäste unbedingt noch einen Sieg einfahren, sollte es zwei Absteiger geben. Im Hinspiel konnte sich die HK knapp durchsetzen.

TG Schwenningen – TV Spaichingen (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 2). Die Schwenninger liegen im hinteren Mittelfeld und wollen diese Position mit einem Sieg absichern. Doch der Gast aus Spaichingen liegt noch aussichtsreich im Titelrennen und kann mit einem Erfolg wieder die Tabellenspitze übernehmen. Nach dem sicheren Sieg im Hinspiel spricht auch dieses Mal alles für einen Erfolg der Spaichinger.

Bezirksklasse Männer

Die Balgheimer haben an diesem Wochenende zwei schwere Auswärtsspiele zu bestreiten. Zum Tabellenführer VfH Schwenningen reisen sie nur als Außenseiter, während die Partie bei der Reserve der HSG Rietheim-Weilheim offen ist. Keinen Favoriten gibt es im Mittelfeldduell Weilstetten III gegen Schömberg II. Einen Auswärtssieg kann man dagegen von Spaichingen II beim Schlusslicht Hechingen erwarten.

HSG Rietheim-Weilheim II – TSV Balgheim (Freitag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Beide Mannschaften liegen noch aussichtsreich im Rennen um den zweiten Platz und werden daher motiviert in diese Partie gehen. Die HSG wird versuchen ihren Heimvorteil auszuspielen, doch die Gäste werden dagegen halten und wollen mit einem Sieg am Gegner vorbeiziehen.

TV Hechingen – TV Spaichingen II (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle in Hechingen). Der Tabellenletzte Hechingen hat bereits einen deutlichen Rückstand zum rettenden Ufer und nur noch eine theoretische Chance im Abstiegskampf. Vor eigenem Publikum will man sich aber besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel.

VfH Schwenningen – TSV Balgheim (Samstag, 20 Uhr; Deutenberghalle 1). Die Schwenninger liegen souverän an der Tabellenspitze und wollen vor eigenem Publikum ihre weiße Weste verteidigen. Doch die Gäste aus Balgheim, die noch gute Chancen auf den zweiten Platz haben, werden sich nicht kampflos geschlagen geben.

TV Weilstetten III – TG Schömberg II (Sonntag, 17 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Mit einem Heimsieg könnten sich Weilstetter auf den zweiten Platz vorschieben. Doch die Gäste aus Schömberg liegen nur einen Punkt zurück und möchten gerne am TVW vorbei ziehen. Im Vorspiel gab es ein Unentschieden.

Kreisliga A Männer

Tabellenführer Stetten a.k.M. will einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen und geht mit guten Siegchancen in sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten Hossingen-Meßstetten II. Völlig offen ist dagegen die Partie zwischen der Reserve der TG Schwenningen und Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen, denn beide Mannschaften haben sechs Minuspunkte auf dem Konto. - Die Begegnungen im Einzelnen: TSV Stetten a.k.M. – HSG Hossingen-Meßstetten II (Samstag, 18 Uhr; Alemannenhalle), TG Schwenningen II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sonntag, 15.10 Uhr; Deutenberghalle 2).

Kreisliga B Männer

Der Tabellenzweite HSG Albstadt III, der noch aussichtsreich im Titelrennen liegt, reist als Favorit zum Tabellenletzten Rottweil IV. Die Reserve der HSG Neckartal hat das Hinspiel gegen Streichen II verloren und will in eigener Halle den Spieß umdrehen. - Die Spiele im Einzelnen: HSG Neckartal II – TV Streichen II (Samstag, 16 Uhr; Neckarhalle in Oberndorf), HSG Rottweil IV – HSG Albstadt III (Samstag, 18.10 Uhr; Doppelsporthalle 1).