Donautal-Reserve verliert nach Aufholjagd

In der Handball-Bezirksliga Männer hat die HSG Baar mit dem Heimsieg gegen Dunningen die Tabellenführung ausgebaut, denn der Zweite Rottweil II musste bei der HSG Hossingen-Meßstetten eine Niederlage hinnehmen. Neuer Zweiter ist nun die TG Schwenningen, die zu einem glücklichen Auswärtssieg bei der Reserve der HSG Albstadt kam. Schlusslicht Ostdorf/Geislingen kam im Duell der Kellerkinder gegen Streichen zum ersten Saisonsieg. Schömberg bleibt nach dem Erfolg in Spaichingen weiterhin im Rennen um die Spitzenplätze, während die HSG Neckartal durch den Auswärtssieg bei Fridingen/Mühlheim II ihr Punktekonto ausgleichen konnte.

Bezirksliga Männer

HSG Baar – TSV Dunningen 29:21 (14:11). Die Gäste aus Dunningen reisten nur mit einem Auswechselspieler an. Dennoch hielten sie lange Zeit gut mit. Nach dem 15:12 in der 33. Minute machte sich der Kräfteverschleiß aber immer mehr bemerkbar. Dier HSG Baar zog nun vorentscheidend auf 20:13 davon und hatte in der Schlussphase die Partie sicher im Griff. Beste Torschützen: HSG: Albert Tafelmaier 7, Marco Böhnig 6/1; TSV: Lukas Käppeler 5/2, Patrick Notheis 5.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Streichen 31:29 (17:15). In einem kampfbetonten Spiel mit vielen Zeitstrafen erwischte Streichen den besseren Start. Die HK antwortete jedoch mit einem 5:0-Lauf. Danach war es ein offener Schlagabtausch. Immer wieder wechselte die Führung. Nach dem 28:29 in der 55. Minute gelang den Gästen dann kein Tor mehr und die HK konnte sich über den ersten Saisonsieg freuen. Beste Torschützen. HK: Jan Alexander Riccobono 8; TVS: Simon Flügel 10/5.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Neckartal 26:27 (12:16). Kurz vor der Pause setzten sich die Gäste etwas ab und legten den Grundstein für den Sieg. Bei der jungen Mannschaft der Gastgeber machte sich in dieser Phase einmal mehr die mangelnde Chancenverwertung bemerkbar. Neckartal nutzte weitere Fehler der Donautal-Reserve und baute die Führung aus (17:24). Erst jetzt, wie schon die Spiele davor, kam Fridingen/Mühlheim ins Rollen und holte Tor um Tor bis zum 26:26 kurz vor Schluss auf. In den letzten zwei Minuten mussten sie dann den Siegtreffer der Gäste hinnehmen. Beste Torschützen: F/M: Daniel Ulmschneider 6/1; Neckartal: Alex Mäntele 7.

HSG Albstadt II – TG Schwenningen 26:27 (13:14). Die Gäste aus Schwenningen fuhren einen glücklichen Sieg ein. Immer wieder führten die Albstädter, die ihre bisher beste Saisonleistung boten. Am Ende gelangen den Gästen einige einfache Tore, die letztendlich zum Erfolg führten. Beste Torschützen: HSG: Michael Maier 7/3, Felix Pagallies 7; TGS: Jonas Schulz 8/3.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Rottweil II 33:30 (16:13). Durch einen Vier-Tore-Lauf setzte sich die HSG Hossingen-Meßstetten kurz vor der Halbzeit erstmals etwas ab. In der zweiten Hälfte konnten die Rottweiler zwar immer wieder verkürzen, doch die Gastgeber gaben ihre Führung nicht mehr aus der Hand.

TV Spaichingen – TG Schömberg 26:29. Das Spiel war geprägt von vielen Zeitstrafen auf beiden Seiten und zwei roten Karten für Spaichingen. Zunächst hatte der Gastgeber leichte Vorteile. Ab der 50. Minute drehte sich die Partie aber zu Gunsten der Gäste aus Schömberg. Die Spaichinger leisteten sich nun einige Fehler und schlossen ihre Angriffe teilweise zu überhastet ab und gaben das Spiel somit noch aus der Hand.

Bezirksklasse Männer

Mit einem letztendlich sicheren Sieg bei der Schömberger Reserve verteidigte der VfH Schwenningen seine Tabellenführung. Im Verfolgerduell setzte sich Aixheim II überraschend deutlich gegen die zweite Mannschaft der HSG Baar durch. Weiterhin im Rennen um die Spitzenplätze bleibt Winterlingen-Bitz nach dem Erfolg beim Tabellenvorletzten Rietheim-Weilheim II.

TG Schömberg II – VfH Schwenningen 26:32 (13:15). Die Partie begann ausgeglichen, ehe sich der VfH beim 7:11 erstmals mit vier Toren absetzen konnte. Die Schömberger ließen sich aber nicht hängen und nach dem Wechsel gelang den Gastgebern wieder der Ausgleich. Nun war es ein offener Schlagabtausch bis zum 22:23. In der Schlussphase hatten die Schwenninger die größeren Reserven. Beste Torschützen: TGS: Frank Eha 6/4, Mike Bolanz 6; VfH: Yannick Teubert 6, George Irinel Calin 6.

HSG Rietheim-Weilheim II – HWB Winterlingen-Bitz 23:32 (10:17). Die Gastgeber erzielten das erste Tor und hielten bis zum 4:5 in der achten Minute mit. Danach war aber Winterlingen-Bitz die spielbestimmende Mannschaft und sorgte mit einem 7:0-Lauf für die Vorentscheidung. Beste Torschützen: HSG: Timo Broschinski 4/3, Sebastian Schneck 4; HWB: Timo Schlagenhauf 9.

TV Aixheim II – HSG Baar II 26:15 (11:9). Baar II begann mit fünf A-Jugendlichen in der Start-Sieben. Aixheims ebenfalls junge Zweite war zum ersten Mal in dieser Saison älter und körperlich dem Gegner überlegen. Das junge Gäste-Team legte furios los. Nach ersten Wechseln ging im Vergleich zu Aixheim aber Qualität verloren. Der TVA steigerte sich in der Abwehr enorm und ließ nur 15 Gegentore zu. Beste Torschützen: TVA: Philip Hauser 4, Michael Mey 4; HSG: Dennis Naifert 5.

HK Ostdorf/Geislingen II –TV Onstmettingen 26:29 (13:15). Die Heimmannschaft kam besser ins Spiel und führte schnell 8:3. Danach wurden die Onstmettinger aber stärker. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste das Tempo und kamen noch zu einem sicheren Auswärtssieg. Beste Torschützen: HK: Jannik Walter 10/2; TVO: Florian Weber 7.

Kreisliga A Männer

TSV Stetten a.k.M. – TV Streichen II 28:14 (16:6). Stetten spielte stark und kam verdient zum ersten Saisonsieg. Beste Torschützen: Stetten: Nico Miguel Ruiz 8; Streichen: Fabio Jenter 4.

Kreisliga B Männer

Hossingen-Meßstetten 2 konnte das Verfolgerduell gegen Rottweil 4 sicher für sich entscheiden und somit den zweiten Tabellenplatz festigen. Die dritte Mannschaft der HSG Albstadt kam gegen Schömberg 3 zum ersten Saisonsieg und konnte somit die rote Laterne abgeben.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Rottweil IV 26:19 (16:9). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase standen die Gastgeber in der Abwehr sicher und setzten sich bis zur Pause vorentscheidend ab. Beste Torschützen: H-M: Markus Kiesinger 8; Rottweil: Frank Tullio 5/1.

HSG Albstadt III – TG Schömberg III 35:20 (22:9). Von Beginn an setzte sich die HSG mit abgefangenen Bällen durch Kontertore ab und kam zu einem ungefährdeten Sieg. Den überragenden Torschützen Kevin Abelmann bekam die TG nicht in den Griff. Beste Torschützen: HSG: Kevin Abelmann 17/1; TGS: Simon Maier 6/3.

Kreisliga C Männer

TSV Stetten a.k.M. II – TV Spaichingen III. Das ist ausgefallen, da Stetten seine Mannschaft kurzfristig vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.

HK Ostdorf/Geislingen III – TV Onstmettingen II 26:26 (12:13). In einem von Beginn an ausgeglichenen Spiel kam der Tabellenletzte Onstmettingen II etwas überraschend zu seinem ersten Punktgewinn beim Tabellendritten Ostdorf/Geislingen III. Beste Torschützen: HK: Tobias Stengel 12/2; TVO: Oliver Gagesch 12/3.