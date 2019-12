Donautal-HSG will Tabellendritten ein Bein stellen

Die überregional spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen beenden in ihren Ligen an diesem Wochenende die Hinrunde. Fünf der sieben Teams verabschieden sich danach in die Winterpause. Die HSG Fridingen/Mühlheim beendet die Hinserie mit Heimspielen beider Württembergligateams. In der Landesliga Männer dürfen in den Derbys zwischen dem TV Aixheim und der HSG Rietheim-Weilheim sowie zwischen der HSG Rottweil und der HSG Baar umkämpfte Partien erwartet werden. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen und die HSG Baar (beide Landesliga Frauen) stehen vor Auswärtsfahrten.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – TSV Wolfschlugen (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Sowohl der Favorit aus Wolfschlugen, der als Tabellendritter nach Mühlheim reist, als auch die HSG Fridingen/Mühlheim können mit Selbstvertrauen in ihr letztes Spiel in diesem Kalenderjahr gehen. Die Gäste haben drei ihrer vergangenen vier Spiele für sich entschieden, in der Vorwoche das Derby gegen Tabellennachbar SVK Unterensingen klar gewinnen können (33:20) und ihren Abstand ausgebaut. Die HSG Fridingen/Mühlheim blieb durch das 32:30 beim TSV Deizisau erstmals in dieser Saison in zwei Spielen in Folge ungeschlagen. Dass man daheim gegen Teams aus dem vorderen Tabellendrittel mithalten kann, stellte die Mannschaft von Mike Novakovic schon beim 28:28-Unentschieden Ende November gegen die zweitplatzierte SG Lauterstein unter Beweis. „Wolfschlugen ist in der Favoritenrolle und kommt mit Motivation“, erwartet HSG-Co-Trainer Ibrahim Parlak den Gegner. „Wir wollen als Underdog unsere Stärken ausspielen. Es ist die gleiche Truppe auf dem Feld wie letzte Woche. Wir wollen den Aufwärtstrend nutzen.“

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TG Biberach (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Die TG Biberach steht mit bislang erst einer Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz (15:3-Punkte). Für Fridingen/Mühlheims Trainer Frank Rohrmeier, der mit seinem Team im Mittelfeld der Liga liegt, ist die Ausgangslage folgende: „Biberach ist Favorit. Sie spielen eine sehr gute Runde, haben in Weilstetten gewonnen“, spricht der Übungsgleiter das 24:23 beim zweitplatzierten TVW an. Selbst wolle man dagegenhalten und gegen „die beste Abwehr der Liga“ Lösungen finden. Mit einem Heimsieg könnte die HSG ihre aktuelle Punktebilanz von 9:11 ausgleichen. „Sie spielen eine relativ defensive Abwehr und haben ein sehr hohes Laufspiel auch in der Deckung“, so Rohrmeier. „Es wird eine Herausforderung im Positionsangriff.“ Im Schnitt landet der Ball in dieser Saison pro Spiel weniger als 21 Mal im TG-Tor. Mehr als 24 Tore brachte keiner der bisherigen neun Biberacher Gegner zustande. Die Donautal-HSG könnte das im ersten Heimspiel seit über einem Monat ändern. Die angeschlagene Vanessa Dreer wird auch in dieser Woche ausfallen. Ob Clara Frankenstein zum Einsatz kommen kann, stand einen Tag vor dem Spiel noch nicht fest. Ein weiteres Heimspiel vor der Winterpause steht kommende Woche an.

Landesliga Männer

TV Aixheim – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Derbytime in der Landesliga: In Aldingen und in Rottweil werden noch vor der Pause Punkte ausgespielt, die jedes der Teams gut gebrauchen könnte. Für den TV Aixheim ist es erst das vorletzte Spiel vor der Pause. Trainer Holger Hafner will die Hinrunde mit seiner Mannschaft einigermaßen ordentlich abschließen. Mit einem erneuten Heimsieg gegen die HSG Rietheim-Weilheim (Vorsaison: 26:24) würde man den Anschluss an das eng gestaffelte Mittelfeld halten. Da beide mit 8:16-Punkten nach dem zwölften Spieltag identisch dastehen, haben die Gäste dasselbe Vorhaben. Die HSG kann Hafner aufgrund der Ergebnisse nur schwer einschätzen. „Sie haben sicherlich einen Schritt nach vorne gemacht.“ Beim 35:37 in Denkendorf sei man erst zum zweiten Mal in dieser Saison komplett gewesen – und habe prompt guten Handball gespielt. „Wir haben wieder einen Schritt gemacht. Ich bin gespannt, ob wir das bestätigen können. Es ist ein gewisser Druck, weil die Mannschaften unten mehr punkten als letztes Jahr. Es ist eine schwierige Situation“, so Hafner. Während zwei Akteure sicher ausfallen werden, ist der Einsatz von Andreas Faitsch (Trainingsverletzung) noch fraglich. Kevin Stutz ist zurück im Kader ebenso wie Marius Marquardt auf Seiten der HSG Rietheim-Weilheim. Deren sportlicher Leiter sieht unter Hafner eine gute Entwicklung bei den Grün-Weißen. „Die Defensivarbeit im Verbund mit dem Torwart wird ausschlaggebend sein gegen die schnelle und spielerisch gute Aixheimer Mannschaft“, ist sich Haffa sicher. Beide Mannschaften haben in den Kreis-Derbys gegen Rottweil und Aixheim noch nicht doppelt punkten können. Ob das eine der Mannschaften ändern kann, wird sich in Aldingen zeigen. „Wir müssen mal ein gutes Derby abliefern. Das sind wir auch unseren Fans schuldig“, so Haffa. Während die HSG dort zumindest einen Punkt holte (22:22 gegen die HSG Baar, 16:29 in Rottweil), unterlag der TVA sowohl in Trossingen (22:33) als auch in Rottweil (15:23) deutlich. Im Pokal beim VfH Schwenningen unterlag die HSG am Donnerstag knapp (26:27). Haffa: „Uns ist wichtig, dass wir in Aldingen Charakter zeigen. Es wird mit Sicherheit ein heißer Kampf.“

HSG Rottweil – HSG Baar (20 Uhr; Doppelsporthalle 1 Rottweil). Zwei Heimsiege holte die HSG Rottweil in dieser Saison – beide gegen Teams aus dem Kreis Tuttlingen. Die HSG Baar will in diesem Spiel den Derbycharakter annehmen und in der Doppelsporthalle bestehen. Da es aufgrund der Tabellensituation um einiges geht, werden die Mannschaften dementsprechend auftreten. Rottweil ist mit 6:18-Punkten weiterhin Vorletzter, die HSG Baar von Trainer Martin Irion hält sich auf Platz neun (10:14) auf. „Mir ist bewusst, dass es ein sehr umkämpftes Spiel werden wird. Rottweil will den Anschluss. Für uns gilt es, sechs Punkte dazwischen zu legen. Wir wollen uns absetzen“, sagt Irion vor dem letzten Spiel in diesem Jahr. Er erwartet von seinem Team, dass die Einstellung ein weiteres Mal stimmt. „Es nur spielerisch zu lösen funktioniert nicht“, ergänzt der Trainer. Die Möglichkeit besteht, dass der Aufsteiger nach dem 33:22 gegen den TV Aixheim und dem 22:22 gegen die HSG Rietheim-Weilheim im dritten Derby der Hinrunde ungeschlagen bleibt. Auf Kreisläufer Florian Wenzler können die Gäste jedoch nicht setzen. Er fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Ob Daniel Chamula nach seiner Prellung im Kader stehen kann, war noch unklar.

Landesliga Frauen

TV Weingarten – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Samstag, 16.15 Uhr; Großsporthalle Weingarten). Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen hat beim TV Weingarten die Möglichkeit, die bislang gut verlaufene Hinrunde zu bestätigen. Neben sechs Siegen steht ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Die Mannschaft von Trainerin Zeljana Pfeffer (13-Punkte) muss sich als Dritter beim direkten Verfolger (11:7) beweisen. Weingarten hat ein Spiel mehr ausgetragen als die Gäste aus dem Kreis Tuttlingen. Mit dem 29:25-Heimsieg gegen die SG Argental hat die HSG NTW wieder in die Spur gefunden. Aufgrund mehrerer Ausfälle war die Personaldecke zuletzt wieder dünner als zu Saisonbeginn.

HSG Langenau/Elchingen – HSG Baar (20 Uhr; Pfleghofhalle Langenau). In der Pfleghofhalle treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach einer jeweils sehr guten Saison in der Bezirksliga den Aufstieg in die Landesliga schafften. Vor dem direkten Duell ist der Gastgeber Sechster (9:7-Punkte) und die HSG Baar Fünfter (10:8). Nach einer kräftezehrenden Hinrunde mit krankheitsbedingten Ausfällen sehnen sich die Gäste nach der Pause. Zuvor will das Team von Oliver Ulrich nochmal Selbstvertrauen tanken und der Serie von vier Niederlagen in Folge ein Ende setzen. Die HSG Langenau/Elchingen (229 Tore) trifft in diesem Heimspiel auf einen Gegner, der zuletzt in vier Spielen in Folge nicht über 22 Treffer hinauskam.