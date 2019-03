Donautal-HSG will rote Laterne abgeben

In der Handball-Bezirksliga und -Bezirksklasse der Frauen finden am Wochenende folgende Spiele statt:

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – TSV Dunningen (Sa., 16.25 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Mit einem Auswärtssieg im letzten Spiel konnten die Gastgeberinnen die rote Laterne abgeben, wollen nachlegen und sich besser verkaufen als bei der Niederlage im Hinspiel. Doch der Dritte aus Dunningen geht ohne Druck in das Spiel und gilt als Favorit.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TV Spaichingen (17.30 Uhr; Eltahalle in Wurmlingen). Die HSG wird in eigener Halle alle Hebel in Bewegung setzen, um die rote Laterne abzugeben. Außerdem will man sich für die knappe Hinspielniederlage revanchieren. Doch die Spaichingerinnen, die auf dem vierten Platz liegen, werden keine Geschenke machen. Der bisherige Saisonverlauf spricht auch dieses Mal für Spaichingen.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Weilstetten II (18 Uhr; Sporthalle in Bitz). Winterlingen-Bitz hat zwei Punkte Vorsprung auf den Vorletzten aus Weilstetten. Mit dem Heimvorteil im Rücken will man sich nun weiter Luft verschaffen. Doch dies wird nicht ganz einfach werden wie die deutliche Niederlage im Hinspiel zeigte. Da auch die Gäste die Punkte dringend brauchen, ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Rottweil (18.30 Uhr; Schloßparkhalle in Geislingen). Mit einem Heimsieg möchte sich die HK Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Der Tabellenfünfte Rottweil hatte in den vergangenen Spielen einen Durchhänger. Doch die Rottweilerinnen konnten das Hinspiel recht klar für sich entscheiden und daher muss man ihnen auch dieses Mal die größeren Erfolgsaussichten einräumen.

HSG Neckartal – HSG Baar (So., 17 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Die Gastgeberinnen haben nur zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten. Dieses Mal steht Neckartal aber vor einer hohen Hürde. Der noch ungeschlagene Tabellenführer HSG Baar kommt. Die Gäste gehen als klarer Favorit in diese Partie.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – TV Onstmettingen (Sa., 15.45 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Der Tabellenletzte Rietheim-Weilheim hat vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten. Vor eigenem Publikum wird die HSG alles daran setzen, um den Abstand zu verkürzen. Doch der Gast aus Onstmettingen spielt um die Meisterschaft.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Baar II (So., 15.15 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Im Hinspiel musste Tabellenführer Hossingen-Meßstetten II die bislang einzige Niederlage hinnehmen. Die Gäste liegen derzeit auf dem drittletzten Platz. Doch sie können sich noch keinesfalls in Sicherheit wiegen, sollte es zwei Absteiger geben. Die letzten Ergebnisse sprechen klar für den Gastgeber Hossingen-Meßstetten II.