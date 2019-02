Donautal-HSG strauchelt gegen Weilstetten

Die überregional spielenden Handball-Frauenteams aus dem Kreis Tuttlingen haben ihre Auswärtsspiele verloren: Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim unterlag dem TV Weilstetten etwas überraschend 31:33 (14:15) nach Pausenführung,. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen verlor bei der SG Weinstadt mit 15:19 (10:8).

Württembergliga Frauen

TV Weilstetten – HSG Fridingen/Mühlheim 33:31 (14:15). Dass es eine ausgeglichene Partie wird, zeichnete sich schon zu Spielbeginn ab. Stets kam ein Team zum Ausgleich oder drehte das Spiel. Nach dem 8:5 des Gastgebers (13. Minute) brauchte der jetzige Tabellendritte nur knapp fünf Minuten, um 9:8 in Führung zu gehen. Bis zur Pause war Fridingen/Mühlheim regelmäßig um wenige Tore in Führung. Nach dem 14:11 (25.) kam Weilstetten noch bis auf ein Tor heran (15:14). Gästetrainer Frank Rohrmeier konnte mit der ersten Halbzeit nicht ganz zufrieden sein, dennoch führte die HSG. Auch Minuten nach dem Seitenwechsel sah es zunächst gut aus (16:19). „Weilstetten ist schnell durch die Mitte gekommen und hat einfache Tore erzielt“, ärgerte sich Rohrmeier. Der Zugriff in der HSG-Defensive fehlte. Daher glich der TVW mehrfach aus, unter anderem beim 20:20 in der 40. Minute. Nach dem 26:25 für Weilstetten wurde Rebecca Maurer nach drei Hinausstellungen disqualifiziert (48.). In den Schlussminuten war es erneut ein offenes Spiel, doch die Gäste zogen nicht ihr gewohntes Spiel auf: „Wir sind nicht in unseren Spielrhythmus gekommen, der Spielfluss hat gefehlt. Das Rückzugsverhalten war nicht optimal“, nennt der Trainer Gründe für die Niederlage. Knapp 40 Sekunden vor Ende warf der TVW das 32:31, zur Punkteteilung reichte es der HSG nicht mehr. „Wir haben gekämpft. Es ist einfach ärgerlich. Das wird uns aber nicht aus der Spur werfen.“ -

Tore: Clara Frankenstein (8), Caterina Schwarz (7/1), Anna-Lena Gögelein (5), Vanessa Fritz (4/2), Pia Langeneck (3), Tanja Seiffert, Patricia Rebholz, Rebecca Maurer, Burcin Özgentürk (jeweils 1).

Landesliga Frauen

SG Weinstadt – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 19:15 (10:8). Beide Mannschaften fanden früh ins Spiel. Nach neun Minuten traf die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen zum 4:4. In der torarmen Partie fielen bis zur Pause nur zehn weitere Tore, vier davon für die Gäste. Doch der Pausenführung für die SG Weinstadt rannten die Gäste bis zum Spielschluss hinterher. Die Gastgeberinnen konnten sich zwar nie richtig absetzen, aber der HSG gelang der Ausgleichs- oder Führungstreffer nicht. „Der dünne Kader mit zehn Spielerinnen ist wie ein Handicap für uns. Dazu kamen leider Schiedsrichterentscheidungen, die unser Spiel kaputt gemacht haben“, sagte HSG-Trainerin Zeljana Pfeffer. Ihre Spielerin Cara Riester wurde regelmäßig in Angriffsaktionen unterbrochen. Acht Tore der Gäste wurden auf n eun Meter zurückgepfiffen und t nicht gegeben. „Wir haben viel rotiert und Cara auch auf andere Positionen gestellt“, sagte Pfeffer. Sie fügt hinzu: „Weinstadt war nicht besser.“ Doch ein 14:17 konnte ihr Team in drei Minuten nicht mehr umbiegen. - Tore: Magdalena Krämer (4), Katharina Beiswenger, Mirjana Misetic (beide 3), Cara Riester (3/1), Melina Komic, Laura Luz (beide 1).